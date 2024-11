SEBRAE-TO ABRE INSCRIÇÕES PARA AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO (ALI)

Há vagas imediatas e cadastro reserva; o valor da bolsa é de R$ 5 mil

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no Tocantins, assessorado pela Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura, a Fapetec, acaba de abrir novas vagas para o Agente Local de Inovação (ALI).

As oportunidades são para todas as metodologias do programa: Ecossistemas, Educação Empreendedora, Indicação Geográfica, Produtividade, além novamente, da Rural, desta vez para mais localidades do Estado.

As inscrições, que são gratuitas, vão até às 18 horas do próximo dia 09/12 e podem ser realizadas por meio do portal da Fapetec, no endereço: www.fapetec.org -> Unidade de Seleção -> Processos Seletivos -> Processo Seletivo SEBRAE/TO – ALI 02/2024 -> Ver detalhes -> Comunicado e Comunicados.

Serão disponibilizadas 6 vagas imediatas para produtividade e mais 87 para cadastro reserva nas diferentes áreas. O valor da bolsa é de R$ 5 mil. Para cada metodologia é exigida uma formação, destinada há um tipo de atividade e cada uma delas tem uma duração específica.

Para a metodologia Ecossistemas, por exemplo, estão sendo disponibilizadas vagas para as cidades de Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. A duração da bolsa é de 18 meses. Entre as exigências estão graduação completa, nas áreas de Gestão da Inovação, Administração de Empresas, Engenharias, Marketing, Ciências Econômicas ou Ciências Contábeis, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e experiência de seis meses, no mínimo, em projetos de inovação, ambientes de inovação, ecossistemas de inovação, inovação no ambiente empresarial, inovação em ambientes digitais, gestão de comunidade e/ou gestão de empresas.

Já para Educação Empreendedora são vagas para as cidades de Araguaína, Araguatins, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional. A duração da bolsa é de 24 meses. Entre as exigências estão: Formação universitária completa (graduação) em Gestão e Empreendedorismo, Administração, Administração Pública, Engenharias, Pedagogia, Licenciaturas, Comunicação Social ou Marketing, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e ter experiência de, no mínimo, seis meses, nas áreas da Educação (ensino formal), Gestão Pedagógica, Tecnologias da Educação e Inovação no Campo Educacional.

A metologia Indicação Geográfica terá vagas distribuídas pelos municípios de Lizarda, Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins, Rio Sono, Santa Teresa e São Félix do

Tocantins. A duração da bolsa é de 18 meses e tem entre as exigências a formação universitária completa, com diploma reconhecido pelo MEC, nas áreas de engenharia agronômica; engenharia florestal; engenharia de alimentos, zootecnia, gestão do agronegócio, tecnólogo em agronegócios, tecnólogo em alimentos ou outros cursos de engenharia e cursos afins das ciências agrárias. Além de ter experiência de, no mínimo, seis meses nas áreas de inovação, gestão e/ou governança de coletividades.

Em Produtividade serão disponibilizadas 6 vagas para as cidades de Araguaína, Gurupi, Palmas e Paraíso do Tocantins. A duração da bolsa é de 30 meses e a formação exigida é universitária completa nas áreas de Administração, Engenharias, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Design, Sistema de Informação, em curso reconhecido pelo MEC e experiência de, no mínimo, seis meses em administração, finanças, comunicação, marketing, gestão, empreendedorismo, inovação e/ou negócios indústria.

Por último, O Sebrae/TO está novamente ofertando oportunidades na metodologia Rural, onde serão disponibilizadas vagas para as regiões de Araguaína, Araguatins, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. A duração da bolsa é de 24 meses. A formação é universitária completa (graduação) em administração de empresas, marketing, ciências econômicas, engenharia agronômica, engenharia florestal, engenharia de alimentos, engenharia de pesca, medicina veterinária, zootecnia, gestão do agronegócio; tecnólogo em agronegócios, tecnólogo em alimentos ou cursos das ciências agrárias ou dos alimentos, em curso reconhecido pelo MEC. Além de experiência de, no mínimo, seis meses em atividades realizadas em propriedade rural ou agroindústrias.

Etapas do Processo Seletivo

O processo seletivo será composto por três etapas: a primeira é a avaliação de conhecimentos – etapa eliminatória e classificatória, a segunda é a análise curricular e documental, também eliminatória e classificatória e a terceira é a avaliação de habilidades e perfil – eliminatória e classificatória. Todas as etapas serão realizadas de forma remota.

O candidato pode buscar mais informações no Comunicado 01 e Anexos, que estão disponíveis na página da Fapetec no portal: www.fapetec.org . Em caso de dúvidas é possível acessar o Fale Conosco no próprio portal da instituição ou pelo email: [email protected]