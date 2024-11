Seduc divulga o resultado preliminar da fase regional do concurso Estudante Influencer

Prazo para apresentar recursos tem início nesta quarta-feira, 20, e segue até 21 de novembro. Em Gurupi a estudante Eduarda de Sena Assunção – CEM Ary Ribeiro Valadão (Gurupi) venceu a etapa regional. O concurso tem o objetivo de descobrir e capacitar jovens influenciadores digitais nas escolas estaduais para que eles produzam e divulguem conteúdo educativo e de vivência escolar

Por Redação

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou nesta terça-feira, 19, o resultado preliminarcom os selecionados na etapa regional do Estudante Influencer, concurso destinado a identificar jovens influenciadores digitais nas escolas estaduais do Tocantins. Confira aqui.

Os estudantes que não foram selecionados podem apresentar recurso a partir desta quarta-feira, 20, até quinta-feira, 21. O resultado definitivo será divulgado no dia 22.

A etapa final do concurso irá ocorrer nos dias 25 e 29 de novembro e o resultado final será divulgado no dia 3 de dezembro. O vencedor receberá uma capacitação em produção de conteúdo e ética digital, que será feita de forma virtual, com a equipe técnica de jornalistas e publicitários da Seduc, para que participe de uma campanha oficial da secretaria.

Além disso, os participantes selecionados para a etapa final recebem um certificado de participação e suporte para atuarem como influenciadores digitais nas suas unidades escolares.

Estudante Influencer

O concurso, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação, tem o objetivo de descobrir e capacitar jovens influenciadores digitais nas escolas estaduais para que eles produzam e divulguem conteúdo educativo e de vivência escolar. O projeto busca valorizar os talentos, dar voz e ampliar a divulgação dos conteúdos produzidos pela Seduc.

Novo cronograma

Com o objetivo de otimizar a seleção dos estudantes inscritos no concurso Estudante Influencer, a Seduc reajustou as etapas do cronograma. As duas etapas de votação popular na rede social Instagram foram unificadas, devido a quantidade de vídeos inscritos e selecionados na primeira etapa do processo, que impossibilitou a realização das disputas por regionais.

– Divulgação dos selecionados da 1ª etapa: 19 de novembro de 2024;

– Prazo para recursos: 20 a 21 de novembro de 2024;

– Resultado definitivo da 1ª etapa: 22 de novembro

– Etapa final (batalha no Instagram da Seduc dos finalistas): 25 a 29 de novembro de 2024;

– Divulgação do resultado final: 3 de dezembro de 2024.