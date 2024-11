Seduc divulga resultado final da prova objetiva da seleção para diretores das escolas estaduais

Resultado foi publicado nesta quinta-feira, 31, no portal da Unitins

Por Ana Luiza Dias

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) publicou nesta quinta-feira, 31, o resultado final da prova objetiva da seleção para diretores das escolas estaduais. O resultado pode ser conferido no portal da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), responsável pelo certame.

A prova foi realizada no último dia 20 de outubro nas cidades de Araguaína, Araguatins, Arraias, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas, Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Porto Nacional e Tocantinópolis.

Todos os candidatos classificados na prova objetiva serão convocados para a segunda etapa do certame. Os candidatos devem enviar, por meio de formulário do Google Forms, disponível neste link https://forms.gle/ 9cu7dw6gs4CV9QcS8, o plano de gestão escolar, títulos e toda a documentação exigida no edital.

Seleção de diretores

O Processo de Seleção para a Função Pública de Diretor de Unidade Escolar é realizado em atendimento à Meta 22 do Plano Estadual de Educação e ao Decreto nº 6.784/2024, que visam à efetivação da gestão democrática no âmbito das Unidades Escolares.

Para participar do certame os servidores deveriam ser efetivos, incluindo os servidores em estágio probatório, integrantes do quadro do magistério da Educação Básica Pública da Rede Estadual de Ensino.