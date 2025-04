Senador Eduardo Gomes celebra aniversário em Palmas e arrecada mais de meio milhão de reais para a Fazenda da Esperança Feminina

Em um clima de emoção e solidariedade, o presidente em exercício do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, comemorou nesta segunda-feira, 28, seu aniversário na sede da Fazenda da Esperança Feminina, em Palmas. O evento reuniu familiares, lideranças políticas, representantes da sociedade civil e amigos para celebrar a vida do senador e apoiar a causa da recuperação de dependentes químicos, missão abraçada pela instituição. Até às 20 horas de hoje, a campanha de arrecadação já havia alcançado mais de R$ 513 mil.

Por Redação

Ao lado da mãe, Gilda Gomes, da esposa, Arlinda Carla, dos irmãos, entre eles o secretário da Região Metropolitana de Palmas, André Gomes, e de seus filhos, Eduardo foi homenageado por diversas autoridades, como o governador Wanderlei Barbosa e sua esposa, a secretária de Participações Sociais, Karynne Sotero, a senadora Professora Dorinha Seabra, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Amélio Cayres, mais de 50 prefeitos de todo o Estado, vereadores, a representante da Fazenda da Esperança, Fátima Roriz, os idosos da Universidade da Maturidade (UMA), jornalistas, lideranças comunitárias e representantes de movimentos sociais.

Homenagens

O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância da escolha do local para a celebração.

“Essa ação do senador de comemorar o aniversário aqui na Fazenda da Esperança é importantíssima. Primeiro porque ele quer ajudar a construir, e aí as pessoas vão colaborar. É a solidariedade de todos”, disse o governador, que ainda reafirmou seu apoio ao projeto político de Eduardo Gomes. “Eu nem antecipo a eleição, mas já deixei claro: meu voto para o Senado em 2026 é dele”, completou.

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, também ressaltou o espírito de união proposto pelo senador. “A eleição acaba, e o senador já disse: é tempo de união este ano, e tempo de eleição no ano que vem. Vamos separar as coisas e caminhar juntos. Palmas precisa disso”, afirmou.

Prefeitos de grandes cidades tocantinenses, como Wagner Rodrigues (Araguaína), Josi Nunes (Gurupi), Ronivon Parente (Porto Nacional) e Celso Morais (Paraíso do Tocantins), também prestigiaram a comemoração e destacaram a trajetória e o compromisso de Eduardo com o Estado. “O senador sempre buscou atender a todos”, afirmou Ronivon Parente, reforçando o apoio à liderança do aniversariante.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, desejou ao senador uma nova conquista no próximo ano. “Que seu presente venha em 2026 com uma grande e significativa vitória”, pontuou.

Amélio Cayres fez questão de lembrar a origem de Eduardo Gomes na política. “O garoto que trabalhava de assessor de Everaldo Barros hoje é presidente em exercício do Senado. Estamos aqui representando mais de um milhão de tocantinenses”, pontuou.

Durante o evento, o presidente eleito da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Big Jow, também fez um apelo pela união em torno de causas sociais, especialmente no combate ao alcoolismo, bandeira também defendida pela Fazenda da Esperança.

Agradecimento

Emocionado, o senador Eduardo Gomes agradeceu a presença dos amigos, líderes políticos e, especialmente, de sua família. Ele também destacou a importância do trabalho desenvolvido pela Fazenda da Esperança e agradeceu as doações feitas em prol da instituição. “Essa celebração é mais do que meu aniversário. É uma demonstração de carinho e solidariedade que me enche de gratidão e esperança”, concluiu.

Como doar

A arrecadação promovida durante a celebração segue aberta até o dia 31/04. As doações podem ser feitas via Pix para o e-mail: [email protected].