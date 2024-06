Senador Eduardo Gomes participa de recepção ao presidente da Croácia em visita oficial ao Brasil

Por Redação

Em visita oficial histórica ao Brasil, que ocorreu nesta segunda-feira, 3, o presidente da Croácia, Zoran Milanović, e sua comitiva foram recepcionados pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, além dos senadores Randolfe Rodrigues e Janaína Farias.

O encontro, que aconteceu no Salão Nobre do Senado, marcou um importante passo no fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países. Em seu discurso, o Presidente Rodrigo Pacheco destacou os laços históricos e culturais que unem Brasil e Croácia, expressando o desejo de ampliar a cooperação em diversas áreas, como comércio, educação e turismo.

O senador Eduardo Gomes, que tem se destacado por sua atuação na política nacional e por seu compromisso com as relações internacionais, participou da recepção, reforçando a importância de eventos como este para o fortalecimento das parcerias entre os países.

Já o presidente Zoran Milanovic, em seu discurso, agradeceu a hospitalidade brasileira e fez uma menção especial ao Brasil, afirmando que “muitos deixaram a Europa para virem buscar a felicidade no Brasil, que é um país adorável. Estamos abertos aos brasileiros, gostamos muito de futebol, mas sempre perdemos,” brincou, com bom humor.