Senadora Dorinha é indicada ao Prêmio Congresso em Foco e tem atuação reconhecida entre os destaques do Senado

Líder do União Brasil no Senado, coordenadora da Bancada Federal do Tocantins e referência nacional em educação, senadora está entre os parlamentares indicados ao principal prêmio da política brasileira. A votação popular para a edição de 2026 já está aberta no portal oficial do Prêmio Congresso em Foco.

Por Redação

A senadora Professora Dorinha Seabra (União) está entre os parlamentares indicados ao Prêmio Congresso em Foco 2026, considerado o mais importante reconhecimento da atividade parlamentar no país. A votação popular para a edição de 2026 já está aberta será aberta no portal oficial do Prêmio Congresso em Foco.

Promovido há 19 anos pelo Congresso em Foco, o prêmio reconhece deputados federais e senadores que se destacam pela atuação legislativa, compromisso com o interesse público e contribuição para o desenvolvimento do Brasil. A cerimônia de premiação será realizada em agosto, em Brasília.

Reconhecida nacionalmente por sua trajetória em defesa da educação, das mulheres, do desenvolvimento regional e do fortalecimento dos municípios, Dorinha acumula importantes funções no Senado Federal. Atualmente, é líder do União Brasil no Senado, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), líder da Bancada Feminina e coordenadora da Bancada Federal do Tocantins.

Projetos estratégicos para o país

Nos últimos anos, a senadora esteve à frente de matérias estratégicas para o país. Foi relatora do novo Plano Nacional de Educação (PNE), da política nacional de valorização dos professores, da lei que reconheceu a Educação Infantil como parte do magistério e da proposta que garantiu a recomposição do tempo de serviço de servidores públicos afetados durante a pandemia, o Descongela. Também tem atuado em pautas voltadas ao combate à violência contra a mulher, à ampliação de oportunidades para crianças e jovens e ao fortalecimento das políticas públicas voltadas às regiões mais vulneráveis do Brasil.

Em 2025, Dorinha já havia sido reconhecida pelo Prêmio Congresso em Foco ao figurar entre os parlamentares mais bem avaliados do país pelo júri especializado. Sua atuação também lhe rendeu presença constante em rankings que destacam os congressistas mais influentes e respeitados do Legislativo brasileiro.

A escolha dos vencedores ocorre por meio de três critérios: votação popular pela internet, avaliação de jornalistas que acompanham diariamente o Congresso Nacional e análise de um júri técnico formado por representantes da sociedade civil, do setor produtivo, da academia e de organizações do terceiro setor.

A votação pode ser feita no site https://premio. congressoemfoco.com.br/