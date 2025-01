Senadora Professora Dorinha solicita ajuda humanitária para Aguiarnópolis em audiência com o ministro Waldez Goés

No encontro, foi fechado um plano de ação de três meses para atender 300 famílias, no valor total de R$ 396 mil nesta primeira etapa

Por Redação

Nesta quinta-feira (09), a senadora Professora Dorinha Seabra (União) reuniu-se com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, para tratar de uma questão emergencial: a ajuda humanitária ao município de Aguiarnópolis. O encontro contou também com a presença do prefeito de Aguiarnópolis, Wanderly Leite.

A queda da ponte impactou gravemente a população, causando não apenas a interrupção da mobilidade, mas também comprometendo o acesso a itens básicos como alimentos e água, especialmente para as famílias que vivem às margens do Rio Tocantins.

Durante a audiência, Professora Dorinha solicitou que, por meio da Defesa Civil, sejam enviados cestas básicas, água potável, combustível e outros itens essenciais para atender as famílias afetadas. Ela destacou a urgência do envio de água potável devido ao vazamento de ácido sulfúrico no Rio Tocantins, que contaminou a região.

O prefeito Wanderly apresentou um plano de ação para atender as famílias ribeirinhas, cuja situação é mais crítica. Muitas delas dependem do pescado para sua subsistência. Com a contaminação do rio, essas famílias estão impossibilitadas de trabalhar. Além da ajuda emergencial, a senadora pediu suporte para implementar estruturas de geração de renda, garantindo que essas famílias tenham condições de reconstruir suas vidas.

No encontro, foi fechado um plano de ação de três meses para atender 300 famílias, no valor total de R$ 396 mil nesta primeira etapa.

“Estamos tratando de uma situação emergencial. A ponte era a principal via de acesso, e o Rio Tocantins é uma fonte de sustento para muitas famílias. Solicitamos ao ministro Waldez Goés ações rápidas para levar essa ajuda humanitária a Aguiarnópolis o mais breve possível”, afirmou a senadora Professora Dorinha.

O ministro Waldez Goés garantiu que a solicitação será priorizada, e que sua equipe já está mobilizada para atender as demandas apresentadas no plano de ação.

Em relação à construção de uma nova ponte entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), o ministro dos Transportes, Renan Filho, já havia anunciado que o processo de contratação da empresa responsável pela obra foi acelerado para garantir a entrega da ponte ainda em 2025.