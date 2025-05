Servidores do Legislativo de Cariri agora contam com Plano de Saúde

Por Redação

A Câmara Municipal de Cariri do Tocantins, sob a liderança do presidente Júnior Chaveiro, oficializou nesta quarta-feira, 21, uma importante conquista para os servidores do Legislativo Municipal: a implementação de um plano de saúde que beneficiará todos os trabalhadores, tanto concursados quanto contratados e vereadores. Esta iniciativa é mais um passo significativo na valorização dos servidores e demonstra o compromisso da gestão com o bem-estar de seus colaboradores.

A formalização do plano de saúde ocorreu em uma reunião entre Júnior Chaveiro e Fábio Araújo Silva, presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Gurupi (IPASGU). O plano oferece aos servidores acesso a um atendimento médico de qualidade, incluindo serviços médicos, pediátricos, exames laboratoriais e odontologia, garantindo mais segurança e saúde para todos os envolvidos.

“Estamos comprometidos em promover melhorias na qualidade de vida dos nossos servidores. A implantação do vale alimentação foi apenas o primeiro passo; com o plano de saúde, estamos oferecendo um benefício essencial que impactará diretamente na saúde e bem-estar de cada um deles”, afirmou o presidente Júnior Chaveiro.

Cadastro

O cadastro para o plano de saúde é simples e pode ser realizado no guichê de atendimento do IPASGU ou pelo site da instituição. O plano conta com uma ampla rede de atendimento e parcerias com hospitais renomados, como o Hospital Pediátrico de Palmas, Hospital Sinai, IOP, Hospital Modelo em Paraíso do Tocantins, COPSAÚDE em Porto Nacional e Clínica Cuidar em Gurupi, assegurando uma assistência diversificada e eficiente.

Os servidores que desejam se inscrever devem comparecer ao guichê do IPASGU, localizado no Shopping Araguaia, em Gurupi, levando documentos pessoais e contracheque. Alternativamente, o cadastro pode ser realizado online através do site da Prefeitura de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br). Para mais informações, o atendimento está disponível pelo telefone (63) 99208-8099, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

A implementação desse plano de saúde, somada ao já existente vale alimentação, reflete a gestão inovadora do vereador Júnior Chaveiro, que se destaca por seu compromisso em proporcionar melhores condições de trabalho e valorização dos servidores públicos, promovendo um ambiente mais saudável e produtivo na Câmara Municipal de Cariri do Tocantins.