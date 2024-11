Servidores terceirizados do setor de alimentação do HRG reclamam atraso de salários

da redação

Os servidores da empresa terceirizada responsável pela alimentação no Hospital Regional de Gurupi (HRG) paralisaram suas atividades devido à falta de pagamento dos salários. A situação tem gerado preocupação tanto para os trabalhadores quanto para os pacientes e profissionais que dependem do serviço no hospital.

De acordo com o diretor do HRG, Fernando Mota, o problema está relacionado à empresa terceirizada, e não ao Governo do Estado. “O repasse do estado para a empresa está em dia. Existe sim um atraso no pagamento por parte da empresa de alimentação, o que levou os servidores à greve. No entanto, a empresa nos garantiu que não haverá interrupção na alimentação, tanto dos servidores quanto dos pacientes”, afirmou Mota.

Até o momento a empresa terceirizada não se manifestou sobre o assunto.