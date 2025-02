SES-TO monitora casos de Covid-19 e reforça ações de prevenção

Por ser uma doença sazonal e síndrome gripal, os casos se intensificam no período do inverno

Por Redação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) realiza o monitoramento dos casos da doença da Covid-19 no Tocantins e os dados dos sistemas ESUS-VE e Palmas Notifica, acompanhados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-TO) apontam uma queda nos casos confirmados nos meses de janeiro do ano passado em comparação com o mesmo período deste ano, sendo 3.842 em 2024 e 918 em 2025.

Nos meses de fevereiro, a propensão é de queda, foram 4.254 em 2024 e de 411 em 2025 (de 01 a 11). “Os números são considerados estáveis, dentro do esperado para o período do ano, mas ações de prevenção devem ser reforçadas neste período de inverno, já que as temperaturas mais baixas favorecem a disseminação dos vírus que causam infecções gripais”, pontuou a responsável técnica pelo CIEVS/SES-TO, Arlete Otoni.

Uma das medidas para prevenção à doença é a vacinação, que está disponível nas mais de 300 salas de imunização de todo Estado. Além disso, é preciso adotar medidas rotineiras como lavar as mãos, manter ambientes bem ventilados, uso de máscaras em caso de sintomas gripais, entre outras ações.

Dados

Desde o início da pandemia de Covid-19 até 11 de fevereiro de 2025, foram confirmados 383.800 casos da doença entre residentes no estado do Tocantins, resultando em 4.312 óbitos.