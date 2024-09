Setembro mais quente da história: Onda de calor deve elevar temperaturas no Tocantins nos próximos dias

Práticas de consumo consciente de energia dentro de casa ajudam para não ser surpreendido com uma conta de luz mais cara, orienta concessionária.

Por Redação

Os próximos dias devem ser de calor intenso para os tocantinenses, isso acontece devido a onda de calor que deve atingir grande parte do Brasil durante a primeira metade de setembro, que deve ser um dos mais quentes já registrados no país. Com esse período, é importante que a população esteja atenta, reproduzindo hábitos de consumo que possam amenizar este calor dentro de casa, ao mesmo tempo também que possa economizar no consumo de energia durante a onda de calor excepcional.

Temperaturas elevadas no Tocantins

Segundo a empresa Storm de monitoramento meteorológico, não há previsão de chuva para os próximos dias no Tocantins, com as temperaturas muito elevadas e a umidade relativa do ar inferior a 30%, o que aumenta o risco de queimadas no estado.

“Este calor deve ser provocado pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre a região central do País, que tende a inibir a formação de nuvens de tempestades e a passagens de frentes frias. Desta forma teremos um aumento na radiação solar recebida e consequente aumento das temperaturas.”, reforça a meteorologista e consultora da Energisa, Ana Paula Paes.

No estado do Tocantins, as temperaturas devem ficar cerca de pelo menos 4 a 6 graus acima da média climatológica anteriormente prevista para o período na região. A massa de ar quente nesta primeira semana de setembro deve afetar com força e marcar temperaturas próximas à 40º C, e sensação termina ainda maior. Além do Tocantins, a temperatura elevada deve atingir também estados como Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, São Paulo, Amazonas, dentre outros. A abrangência do calor deve ser maior na segunda semana de setembro, quando mais estados devem ter temperaturas máximas acima de 40ºC.

Hábitos para redução de energia durante a onda de calor

Para enfrentar a intensa onda de calor dos próximos dias, os tocantinenses recorrem ao uso mais frequente de equipamentos de refrigeração como ar-condicionado, ventiladores e refrigeradores. Para ajudar neste período, a Energisa preparou algumas dicas de consumo consciente de energia, de maneira que a população consiga se aliviar durante o período de temperaturas elevadas, mas sem surpresas no valor da conta de luz. Confira:

Uso consciente do ar-condicionado: Use na temperatura entre 23ºC e 24ºC. Ao ficar muito tempo fora do ambiente, desligue-o. Além da adoção de modelos mais eficientes e econômicos, é recomendado também evitar a luz do sol no ambiente, para que o equipamento não sobrecarregue e consiga climatizar de maneira eficaz. Mantenha os filtros limpos e a manutenção em dia, provocando que o aparelho trabalhe no seu melhor estado.