Sindicato dos servidores parabeniza governador Wanderlei Barbosa por regularização do plano de saúde

A decisão do governador do Tocantins e presidente do Republicanos no estado, Wanderlei Barbosa, de regularizar os pagamentos do Plano Servir foi elogiada pelo Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins (Sisepe-TO). Em ofício encaminhado ao chefe do Executivo estadual, a entidade destacou a importância da medida para restabelecer a normalidade no atendimento aos servidores públicos.

Por Redação

A gestão de Wanderlei Barbosa anunciou na semana passada a quitação de R$ 269 milhões em débitos junto à rede credenciada do plano de saúde dos servidores estaduais, garantindo a retomada da previsibilidade nos repasses e a continuidade dos atendimentos médicos.

Estabilidade para cerca de 100 mil beneficiários

No documento, o Sisepe-TO ressalta que a iniciativa contribui para assegurar a adimplência com hospitais, clínicas, laboratórios e demais prestadores de serviços, além de reforçar a segurança na assistência à saúde dos beneficiários.

“O pagamento dos débitos tem potencial para restabelecer a previsibilidade dos repasses e garantir a continuidade dos atendimentos aos beneficiários”, registra o sindicato.

A entidade também destaca que a regularização do fluxo financeiro do plano traz estabilidade para cerca de 100 mil beneficiários, entre servidores públicos estaduais e seus dependentes.

Ação de prioritária para a Gestão



Wanderlei Barbosa afirmou que a regularização dos pagamentos foi tratada como prioridade do governo para garantir segurança aos servidores e recuperar a normalidade do plano, após o período de atrasos acumulados durante a gestão interina.

“Assumimos com a responsabilidade de resolver um problema que se ampliou com os atrasos registrados no período da gestão interina. Sempre mantivemos diálogo aberto com os prestadores e com as entidades representativas dos servidores para encontrar uma solução. Nosso governo tem compromisso com resultados e com o atendimento aos servidores públicos do Tocantins, por isso trabalhamos para regularizar os pagamentos e restabelecer o funcionamento pleno do Plano Servir”, afirmou o governador.

A quitação dos valores integra o processo de reorganização do Plano Servir conduzido pelo Governo do Tocantins, que também vem atualizando a rede credenciada e estabelecendo um novo cronograma permanente de pagamentos aos prestadores de serviços de saúde.