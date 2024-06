SINDICATO RURAL DE GURUPI: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, nos termos do artigo 12 do Estatuto do Sindicato Rural de Gurupi, convocamos todos os Associados do Sindicato Rural de Gurupi a participarem da Assembleia Geral Ordinária do 1o Semestre do ano de 2024.

A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá no dia 26/06/24, com primeira chamada às 08 horas e segunda chamada às 09 horas, na Sede do Sindicato Rural de Gurupi, localizada no Parque de Exposições João Lisboa, na Rua S-01, n. 210, Setor Sol Nascente, Gurupi – TO, CEP 77425-030, com a seguinte ordem do dia:

Ordem do Dia

 Análise do Relatório Anual das Atividades da Diretoria relativo ao ano de 2023;

 Análise da Prestação de Contas da Diretoria, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal respectiva ao ano de 2023;

 Aprovação das Contas do Primeiro Trimestre de 2024;

 Outros Assuntos de Interesse da Entidade de Classe.

Confira a íntegra do Edital: