SINDICATO RURAL DE GURUPI: EDITAL DE OFICIALIZAÇAÕ DE RESULTADO DE ELEIÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE SOLENE

Pelo presente edital, nos termos do Estatuto Social, tendo transcorrido 15 (quinze) dias da realização da eleição desse Sindicato, para os cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, e os respectivos suplentes, e não havendo recursos quanto ao resultado do referido pleito, comunico aos Senhores Associados terem sido eleitos: DIRETORIA - Presidente: João Vitor Noleto Stival - CPF nº 032.982.651- 44; Vice-Presidente: Rafael Marco De Leon - CPF nº 962.329.276-72; Secretário: Carlos Henrique Naves - CPF nº 336.637.851-49; Tesoureiro: Sebastião Gomes Machado - CPF nº 216.523.411-53. Suplentes da Diretoria: Tarcizio de Souza Goiabeira – CPF nº 451.469.051-53; Jair Alves Ferreira Júnior – CPF nº 264.910.951-34; Huderson Pereira Azevedo – CPF nº 690.605.921-15 e Anísio Inácio dos Reis – CPF nº 017.501.511-20. CONSELHO FISCAL: Aelton Camargo de Oliveira CPF nº 375.734.031- 00; Dulce Maria Palma Pimenta Furlan – CPF nº 466.789.051-72 e Deusdeth Alves Glória – CPF nº 021.084.961-49. Suplentes do Conselho Fiscal: João Isaías dos Santos – CPF nº 340.295.676-49; Olegário de Souza Lima – CPF nº 056.899.961-49 e Vandeir Sebastião Vieira – CPF nº 382.981.711-87.