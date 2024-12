Sindicato Rural de Gurupi, em parceria com Faet/Senar e Deputado Eduardo Fortes, anunciam curso Técnico em Zootecnia gratuito com vagas limitadas

Por Redação

Uma importante conquista para Gurupi e região foi anunciada pelo Sindicato Rural de Gurupi em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Juntos, as instituições viabilizaram a oferta do curso técnico em Zootecnia, que será gratuito e contará com 25 vagas.

As aulas terão início no primeiro semestre de 2025, com o objetivo de formar novos profissionais qualificados para o mercado de trabalho.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, comemorou a novidade e destacou a importância da iniciativa. “Agradecemos ao presidente da Faet/Senar Tocantins, Paulo Carneiro, e à superintendente do Senar, Rayley Luzza, por todo o esforço e articulação para que esse curso se tornasse uma realidade. Essa parceria entre Sindicato Rural de Gurupi, Faet/Senar e Deputado Eduardo Fortes é uma oportunidade de ouro para capacitar novos profissionais e fortalecer o setor agropecuário da região”, afirmou Stival.

Inscrições e Edital

O edital do processo seletivo já está disponível, contendo todas as informações necessárias para a participação. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site http://www.senar.org.br/etec/, no período entre as 17h do dia 25 de novembro de 2024 e as 23h59 do dia 17 de janeiro de 2025, horário de Brasília.

O curso técnico em Zootecnia oferecerá uma formação completa para quem deseja atuar em áreas relacionadas ao manejo e à produção animal, com foco no fortalecimento das cadeias produtivas agropecuárias da região. A parceria entre o Sindicato Rural e o Senar reforça o compromisso de ambas as instituições com a educação profissional e o desenvolvimento do agronegócio no Tocantins.