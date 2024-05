Sistema Fecomércio-Sesc-Senac realiza campanha de arrecadação emergencial em apoio ao Rio Grande do Sul

Por Redação

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Tocantins está realizado uma campanha de arrecadação emergencial em apoio ao Rio Grande do Sul (RS). A população do Tocantins pode ajudar doando água mineral em embalagens plásticas, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, produtos de higiene pessoal, roupas de cama, banho e agasalhos. As doações podem ser realizadas até esta quinta-feira (09/05).

Pontos de coleta: Unidades da Fecomércio-Sesc-Senac em Palmas, Gurupi e Araguaína e também no Centro de Atendimento ao Turista (Catur), em Palmas (Av. JK – saída para Paraíso).

“Todo o material arrecadado em Palmas e Gurupi será encaminhado via Sesc Mesa Brasil para o Centro de Tradições Gaúchas, já em Araguaína o Mesa Brasil encaminhará as doações para o Sindicato Rural. Os parceiros irão encaminhar as doações para as cidades atingidas no RS”, informou.

Para mais informações:

Sesc Mesa Brasil de Palmas – Quadra 104 Norte 02, Rua NE 09, Conj. 03, lote 15: Plano Diretor Norte – (63) 98400-5595