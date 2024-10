Superintendência Regional de Polícia Federal no Tocantins informa alteração no horário de atendimento ao público

Por Redação

A Superintendência Regional de Polícia Federal no Tocantins informa a todos os servidores e colaboradores alteração no horário de atendimento ao público na sede da regional em Palmas/TO que funcionará das 08h às 12h e das 13h às 17h. Atualmente o horário de atendimento funciona das 08h às 12h e das 14h às 18h.

A mudança tem como principal objetivo, alinhar o atendimento à realidade local e proporcionar um serviço mais eficiente e acessível à população, como a adequação ao horário dos órgãos municipais e estaduais, atendimento durante o horário de almoço e melhoria na qualidade do atendimento ao público.

Com a alteração do horário, espera-se uma distribuição mais equilibrada do fluxo de atendimento ao longo do dia, reduzindo picos de demanda e, consequentemente, o tempo de espera dos cidadãos, além de economia de energia elétrica, uma vez que o período de maior consumo de energia (final da tarde) será reduzido.

A medida passa a vigorar a partir da próxima segunda-feira (04/11/2024) e não se estende à Delegacia de Polícia Federal em Araguaína, nem ao Posto de Emissão de Passaporte do Capim Dourado Shopping.