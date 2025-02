Supersalários: Nove em cada dez juízes no Brasil ganharam mais do que os ministros do STF em 2024.

Por Redação, via UOL

Por lei, nenhum servidor público deveria receber mais do que eles. Nem o presidente da República.

Mas um levantamento inédito do UOL revela que pelo menos 36 mil funcionários da elite do serviço público fugiram a essa regra, em 2024, e receberam os chamados supersalários.

O UOL detectou que, em 2024, 9 em cada 10 juízes no Brasil ganharam mais do que ministros do STF. Com isso, o excedente já chega a R$ 13 bilhões por ano.