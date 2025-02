Suplente do Senador Eduardo Gomes, Dr. Ogari Pacheco toma posse na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil

Por Redação

O médico e empresário Dr. Ogari de Castro Pacheco, suplente do senador Eduardo Gomes, tomou posse na noite desta quinta-feira, 20, como Acadêmico Honorário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e contou com a presença de diversas autoridades.

A solenidade foi presidida pelo deputado estadual Barros Munhoz. Em seu discurso, o vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, destacou a contribuição de Dr. Ogari Pacheco para a indústria farmacêutica nacional e sua atuação legislativa, especialmente na formulação do PL 1505/2022, que estabelece um novo marco legal para o setor.

“O Dr. Ogari Pacheco é um pioneiro que dedicou sua vida ao desenvolvimento científico e tecnológico no setor farmacêutico. Seu compromisso com a inovação e a pesquisa colocou o Brasil em outro patamar na produção de medicamentos e biotecnologia, promovendo avanços que beneficiam milhões de pessoas”, afirmou Eduardo Gomes.

Fundador do laboratório Cristália, há 53 anos, Dr. Ogari Pacheco foi responsável por transformar a empresa em um dos maiores complexos farmacêuticos do Brasil, consolidando sua atuação com 129 patentes registradas.