Taça Oswaldo Stival: Acompanhado do vice Laurez Moreira, governador Wanderlei Barbosa prestigia final da Copa do Craque

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e o vice-governador, Laurez Moreira, prestigiaram neste domingo, 4, a grande final da 37ª Copa do Craque, em Gurupi. O campo do Setor Nova Fronteira foi palco da aguardada disputa da Taça Oswaldo Stival, entre as equipes do Vila Nova e Peixe. O evento também contou com a presença da primeira-dama Karynne Sotero.

“É muito bom estar reunido com a população da região sul do Estado. Quero parabenizar os organizadores e a comunidade por este evento tão importante para o cenário esportivo do Tocantins”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa.



O vice-governador Laurez Moreira destacou a felicidade em participar do evento, que considera importante para o esporte do Estado. “Aqui é a maior disputa de futebol amador do Tocantins e, sem sombra de dúvida, a Copa do Craque em Gurupi já é referência regional e, também, nacional”, expressou o vice-governador.

Também marcaram presença no evento a prefeita de Gurupi, Josi Nunes; o deputado federal Carlos Gaguim; o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado estadual Amélio Cayres; os deputados Léo Barbosa, Eduardo Fortes e Gutierres Torquato; além do secretário de Estado das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional, Thiago Benfica; o secretário de Estado da Comunicação, Márcio Rocha; o secretário-executivo dos Esportes e Juventude, Atos Gomes; vereadores e secretários municipais.

Disputa

Além da disputa em campo, a programação incluiu um jogo preliminar entre veteranos, apresentação da banda da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) e uma ampla premiação. O evento esportivo se consolidou como um dos mais importantes do Tocantins.

Mais de 20 equipes e mil atletas participaram, durante dois meses, na 37ª Copa do Craque, promovida pela Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA), que contou com o apoio da Prefeitura de Gurupi.

Taça Oswaldo Stival

A competição homenageou o empresário Oswaldo Stival, nomeando a taça de campeão da 37ª edição como Taça Oswaldo Stival. Este evento representa não apenas uma celebração esportiva, mas também um reconhecimento ao apoio do homenageado às áreas sociais e esportivas de Gurupi.