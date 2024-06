Temporada de Praia 2024: Superintendente do SPU alerta prefeitos para buscarem licenciamento das Praias

Por Wesley Silas

O Governo do Tocantins saiu na frente ao lançar a comunicação visual que marcará a Temporada de Praia 2024. No entanto, muitas prefeituras ainda não solicitaram o licenciamento junto ao Serviço de Patrimônio da União (SPU), conforme informou ao Portal Atitude o superintendente do órgão, Edu César.

Em destaque, Edu César mencionou a situação da cidade de Peixe, onde o valor das licenças está estabelecido em R$ 80 mil.

“Os prefeitos têm demorado a fazer o pedido, o que atrapalha o início da temporada de praia e também a liberação da energia e das licenças do Corpo de Bombeiros”, alertou Edu César.

Para garantir uma temporada de praia segura e organizada, é fundamental que as prefeituras agilizem o processo de licenciamento. Essa medida não só assegura a execução adequada das atividades, como também promove o turismo sustentável, beneficiando as comunidades locais e o meio ambiente.

Esta é uma excelente oportunidade para os gestores municipais demonstrarem comprometimento com a sustentabilidade e a segurança nas praias, proporcionando uma experiência positiva tanto para os moradores quanto para os turistas que visitam a região.