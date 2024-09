TJ, governador Wanderlei Barbosa e o vice-governador Laurez manifestam pesar pela morte do desembargador Moura Filho

O Poder Judiciário do Tocantins e o governador Wanderlei Barbosa e o vice-governador, Laurez Moreira, manifestaram extremo pesar, pelo falecimento do desembargador José de Moura Filho na manhã desta terça-feira (3/9) em São Paulo, onde estava internado há alguns meses.

Por Redação

“O desembargador José de Moura Filho, juiz respeitado no judiciário tocantinense, natural de Pedro Afonso, ingressou no serviço público em 1966 como Escrivão do Crime, antes de se formar em Direito pela Faculdade Católica de Goiás. Sua carreira na magistratura começou em Goiás, onde foi aprovado em concurso em 1981, iniciando sua trajetória na Comarca de Sanclerlândia”, manifestou o Tribunal de Justiça do Tocantins.

Ao longo de sua carreira, ele ocupou diversos cargos importantes, incluindo a Presidência e a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), e também a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO).

Em suas funções, destacou-se por seu compromisso com a justiça e pela condução de importantes comissões no TJTO. Foi também honrado com o Título de Cidadão Palmense, em reconhecimento aos seus serviços prestados ao estado.

Aposentado da magistratura desde 2021, José de Moura Filho deixa um legado significativo no Judiciário tocantinense e será lembrado por sua dedicação e integridade.

“Ele era casado com Maria Edite de Souza Moura e tinha quatro filhos, aos quais prestamos nossas condolências, rogando a Deus que lhes traga conforto nesse momento de profundo pesar”, manifestou o TJ.

Nota de Pesar

Em nota de pesar, o Nota de Pesar, o Governador do Estado do Tocantins, disse que recebeu com “com imenso pesar a notícia do falecimento do desembargador aposentado José de Moura Filho, ocorrido na manhã desta terça-feira, 3, em São Paulo, onde estava internado há alguns meses. Como primeiro desembargador empossado em Palmas, José de Moura desempenhou com dedicação e responsabilidade toda sua trajetória no Tocantins”.

“Neste momento de profunda tristeza, expresso meus profundos sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus traga conforto e resignação a todos”, conclui a nota.

O vice-governador, Laurez Moreira, citou a trajetória do desembargador José de Moura e seu trajetória em diversos cargos importantes, dentre eles a presidência e a corregedoria do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), bem como a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO).