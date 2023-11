TJTO e MPE lamentam falecimento do juiz Sândalo Bueno do Nascimento

Por Redação

Em razão do triste pesar, a presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, declara a partir desta sexta-feira (24/11), luto oficial no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, por três dias, pelo falecimento do juiz aposentado, Sândalo Bueno do Nascimento.

Durante este período, as bandeiras das sedes do Poder Judiciário deverão ser hasteadas a meio mastro como forma de homenagear o magistrado pelo seu trabalho e dedicação.

O Decreto será publicado em Diário Suplementar.

O magistrado tinha 65 anos, completados no último dia 19. Era casado com Maria Luiza do Nascimento, tinha dois filhos, Sândalo Bueno do Nascimento Filho e Stella Bueno do Nascimento, e quatro netos.

No Poder Judiciário do Tocantins ele atuou por 25 anos. Tomou posse como juiz de Direito em 25/10/1989 e sua aposentadoria foi publicada no Diário da Justiça de 13/03/2014. Em 1991, ele assumiu a presidência da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins (Asmeto), onde exerceu dois mandatos.

O velório será a partir da 00h no Pleno do Tribunal de Justiça do Tocantins.

Neste momento de imensa tristeza e dor, externamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, rogando a Deus que traga o conforto necessário a todos.