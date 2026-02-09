TJTO recebe lista sêxtupla da OAB-TO para vaga do Quinto Constitucional

Advogados Kellen do Vale, Ercílio Bezerra, Guilherme Trindade, Marcos Antônio, Parrião Júnior e Jadson Sousa concorrem à vaga de desembargador destinada à advocacia

Por Wesley Silas

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Tocantins (OAB-TO) entregou, nesta segunda-feira (9), à presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), desembargadora Maysa Vendramini Rosal, a lista sêxtupla de nomes da advocacia indicados para a vaga de desembargador destinada ao Quinto Constitucional.

Integram a relação os advogados Kellen do Vale, Ercílio Bezerra, Guilherme Trindade, Marcos Antônio, Parrião Júnior e Jadson Sousa.

Os seis nomes foram definidos na última sexta-feira (6), em sessão do Conselho Seccional da OAB-TO, após o cumprimento das etapas previstas no regulamento do processo seletivo.

Durante a entrega, a presidente do TJTO, desembargadora Maysa Vendramini Rosal, destacou o respeito institucional do Judiciário à advocacia e a importância da atuação dos advogados em todas as instâncias do sistema de Justiça. Segundo ela, a presença da advocacia na composição dos tribunais reforça o diálogo e a pluralidade na prestação jurisdicional

A partir da entrega, caberá ao Conselho da Magistratura do TJTO analisar os indicados e elaborar a lista tríplice que será encaminhada ao governador do Estado. Após o recebimento, o chefe do Executivo terá prazo de até 20 dias para escolher quem assumirá o cargo de desembargador da Corte tocantinense.

Segundo a presidente em exercício da OAB-TO e coordenadora da Comissão de Análise e Arguição do Quinto Constitucional, Priscila Madruga, a conclusão dessa fase cumpre o cronograma definido pela Ordem para o processo. Ela destacou que a condução interna observou critérios de transparência e participação do Conselho Seccional.

“É com grande satisfação que trazemos oficialmente a lista escolhida pela advocacia. Agradecemos e valorizamos essa relação, que deve sempre se manter pautada pelo respeito e pela legalidade”, afirmou. Na oportunidade, desejou sucesso aos candidatos e lembrou a responsabilidade de representar a classe, preservando as origens na advocacia e as lutas da profissão.

O diretor-tesoureiro da OAB-TO e integrante da mesma comissão, Pedro Vitor Rabelo, afirmou que a lista encaminhada ao Tribunal resulta de deliberação do colegiado da entidade e que, a partir de agora, o procedimento segue no âmbito do Judiciário, responsável pela formação da lista tríplice.

O Quinto Constitucional é previsto na Constituição Federal e reserva parte das vagas nos tribunais a membros da advocacia e do Ministério Público, com o objetivo de diversificar a composição das Cortes.