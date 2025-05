Tocantinópolis começa a cobrar R$ 50 de caminhões que passarem no perímetro urbano

da redação

A partir da próxima segunda-feira (12), motoristas de veículos pesados vão precisar pagar R$ 50 de Taxa de Manutenção Viária (TMV) ao passar pelo perímetro urbano de Tocantinópolis, no extremo norte do estado. A medida foi adotada para custear os reparos com danos causados pelo tráfego intenso no município que virou rota alternativa após a queda da ponte JK na BR-226.

Serão tarifados os caminhões/carretas que atendam aos seguintes critérios:

Comprimento acima de 14 metros

Capacidade de transporte acima de 14 toneladas

Acima de 3 eixos

A taxa deverá ser paga no guichê da Empresa PIPES. A cobrança será feita por servidores da prefeitura, com processo de pagamento independente.

Conforme a prefeitura os recursos arrecadados serão destinados exclusivamente para a pavimentação, recuperação, sinalização, drenagem e manutenção das vias públicas e para a reparação de residências afetadas.

A Lei 1.208 foi sancionada pelo prefeito Fabion Gomes de Sousa (PL) no dia 10 de abril e tem validade de um ano, podendo ser revogada ou prorrogada dependendo da finalização da construção da nova ponte sobre o rio Tocantins.

A lei também prevê a instalação de barreiras de fiscalização fixas ou móveis e sistemas eletrônicos de monitoramento.

Serão isentos da cobrança:

Veículos oficiais da União, Estados e Municípios;

Veículos em missões humanitárias, transporte de medicamentos ou emergências comprovadas;

Veículos de empresas sediadas no Município, quando em circulação para atividades estritamente locais, conforme regulamento.

Multa por descumprimento

Os motoristas que tentarem descumprir o pagamento da taxa poderão receber multa administrativa de até R$ 5 mil, serão impedidos de seguir viagem com a retenção do veículo até a regularização do pagamento, e ainda poderão ser inscritos em dívida ativa municipal.