Tocantins apresenta o 4º maior crescimento do PIB em 2022 no Brasil

da redação

O Produto Interno Bruto (PIB) do Tocantins registrou um crescimento expressivo de 6,0% em volume no ano de 2022, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no último dia 14, alcançando o valor de R$ 58,2 bilhões. Esse desempenho coloca o Tocantins na 4ª posição entre os estados brasileiros com maior crescimento econômico, consolidando um avanço de R$ 6,4 bilhões em relação ao ano anterior, quando o PIB estadual somou R$ 51,8 bilhões.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, ressaltou o empenho do Governo em fortalecer a economia do estado, destacando o trabalho realizado em diferentes setores. “O Tocantins demonstra o quanto o investimento contínuo e a valorização das nossas vocações econômicas resultam em desenvolvimento. Estamos dando passos firmes, focados na ampliação de oportunidades, e esse crescimento é o reflexo da dedicação e da competência do nosso povo e das nossas políticas de desenvolvimento”, afirmou.

O crescimento registrado em 2022 impulsionou o Tocantins para a 23ª posição no ranking nacional do PIB, ultrapassando Sergipe pela primeira vez na série histórica, que vai de 2002 a 2022. A partir de 2020, o estado passou a apresentar um avanço sustentado, puxado, especialmente, pelo setor agropecuário, com destaque para o cultivo de soja e o desempenho robusto da pecuária. Essas atividades têm colaborado para que o Tocantins mantenha uma participação de 0,6% no PIB nacional.

No setor agropecuário, houve um incremento de 6,9% em volume, com a soja respondendo por 12,3% do valor agregado, enquanto o setor industrial cresceu 6,9%, impulsionado pela produção de energia elétrica e pela indústria de transformação. O destaque industrial foi para a extração mineral, que apresentou um crescimento notável de 33,2%, aumentando a relevância da indústria no Valor Adicionado (VA) estadual de 10,71% para 12,39%.

O setor de serviços, que representa a maior participação na economia tocantinense com 63,8% do VA, também registrou crescimento de 4,2%. Esse desempenho foi influenciado pela retomada das atividades presenciais e pela expansão das áreas de administração, defesa e saúde pública.

Ascenção

O PIB per capita do Tocantins alcançou R$ 38.511,66 em 2022, posicionando-se como o segundo maior da Região Norte, abaixo apenas de Rondônia, e na 13ª posição entre as unidades federativas do Brasil. Nos últimos 20 anos, o estado registrou uma taxa média anual de crescimento de 4,8%, consolidando-se como uma das economias com maior expansão no país.

O secretário de Estado do Planejamento e Orçamento, Sergislei de Moura, se mostrou confiante com os números apresentados, pois consolidam todo o trabalho que o Tocantins vem fazendo ao longo dos últimos anos. “O nosso potencial de crescimento é exemplar. Estamos despontando positivamente em vários números, como no ranking do emprego, da competitividade e dos serviços. A economia tocantinense acaba de ultrapassar a barreira de um estado que tem uma base econômica na indústria, que é Sergipe, um estado consolidado. O Tocantins com apenas com 36 anos desponta como uma potência e segue crescendo”, afirmou.

Sergislei destacou ainda que a projeção é que o estado mantenha o ritmo de crescimento, impulsionado pelo novo cenário econômico e pelos investimentos estratégicos nas áreas de infraestrutura, energia e agronegócio. Vale ressaltar, que as informações do PIB são referentes à economia do ano de 2022, dados consolidados com dois anos de defasagem.