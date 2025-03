Tocantins conquista destaque na liderança mundial das Assembleias de Deus de Madureira com dois pastores na Mesa Diretora Mundial

Tocantins alcançou um novo patamar na representatividade da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira (CONAMAD). Dois líderes do estado foram eleitos para a nova Mesa Diretora Mundial da instituição, durante a 42ª Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada de 25 a 28 de março na Assembleia de Deus no Brás, em São Paulo.

O Pastor Amarildo Martins da Silva, presidente da Convenção Estadual CONEMAD–TO/MA, foi reeleito como 4º Vice-Presidente Mundial da CONAMAD. O Pastor Antonio Baltazar Cardoso de Oliveira, presidente da Assembleia de Deus do Campo de Gurupi e 1º vice-presidente da CONEMAD/TO, assumiu como membro titular do Conselho Fiscal da entidade.

Marco para o Campo de Gurupi

A nomeação dos líderes tocantinenses marca um momento histórico para as Assembleias de Deus no estado, especialmente para o Campo de Gurupi, que celebra seu reconhecimento nacional. O Campo de Gurupi, representado por 40 ministros na AGO, reafirma o compromisso com a unidade e a missão da igreja.

“Dedicamos essa honra inteiramente ao Senhor Jesus. Recebemos esse encargo com alegria e humildade, prontos para­ servir com responsabilidade e dedicação”, declarou o Pastor Antonio Baltazar durante a cerimônia de posse.

Unidade: Tema Central da 42ª AGO*

A 42ª Assembleia Geral Ordinária teve como tema “Chamados à Unidade – Fé, Esperança e Comunhão no Corpo de Cristo”, inspirado em Efésios 4:4-6. O encontro reuniu milhares de líderes evangélicos nacionais e internacionais, consolidando a CONAMAD como uma das maiores instituições evangélicas do Brasil. Além da eleição da nova Diretoria para 2025–2028, o evento incluiu louvores, edificação espiritual e decisões estratégicas.

Trajetória do Pastor Antonio Baltazar

Com mais de 40 anos de ministério, o Pastor Antonio Baltazar tem demonstrado compromisso com a obra de Deus. Desde sua consagração como diácono em 1981, ele seguiu se tornando presbítero, evangelista e pastor, sempre sob a ordem da CONAMAD. Abandonou a carreira empresarial para se dedicar ao ministério, com formação em Teologia pela FAETEL e em Ciências Contábeis.

Foi diretor social do Instituto Educacional Social Evangélico de Gurupi (IESEG) por 17 anos e atuou como coordenador de cursos teológicos. Durante 19 anos, participou dos Gideões Internacionais, exercendo cargos de liderança.

Impacto Ministerial e Expansão

O Pastor Baltazar liderou projetos de evangelização e expansão da fé cristã. Em Figueirópolis, coordenou uma distribuição de Bíblias a todos os residentes. Em 2005, presidiu a Assembleia de Deus Central em Porto Velho (RO), promovendo avanços estruturais e de crescimento. Em 2012, liderou a igreja no Campo de Bauru (SP) por nove anos, destacando-se pela excelência.

Retornou a Gurupi em 10 de julho de 2021, assumindo a presidência do Campo local, onde atua com compromisso no ensino bíblico e formação de novos líderes.

Inspiração e reconhecimento

As nomeações dos pastores Amarildo Martins e Antonio Baltazar à Mesa Diretora Mundial da CONAMAD representam reconhecimento pessoal e coletivo, simbolizando o legado de fé e compromisso com a unidade do Corpo de Cristo. Para a comunidade evangélica do Tocantins, é um sinal claro da contribuição relevante do estado para o fortalecimento global da Igreja.