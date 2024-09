Tocantins deve registrar chuvas com descargas atmosféricas nos próximos dias

Meteorologista prevê chuvas no Norte do estado e temperaturas elevadas na capital. Concessionária de energia faz alerta para riscos de acidentes e traz dicas de segurança.

Por Redação

A tão aguardada chuva pode ser realidade nos próximos dias na região Norte do Tocantins. De acordo com a previsão do Grupo Storm, empresa de monitoramento climático que atende a Energisa, há possibilidade de chuva moderada a intensa nesta terça-feira, dia 24, principalmente no extremo leste e na região Norte, entre Colinas do Tocantins, Guaraí e Conceição do Araguaia.

As chuvas devem vir acompanhadas de descargas atmosféricas e de ventos intensos de até 50 km/h. Já para Palmas, a tendência é de temperaturas acima da média climatológica do período, com máxima em torno de 39°C.

De acordo com Ana Paula Paes, meteorologista e consultora da Energisa, em setembro as chuvas devem se concentrar nas regiões Norte e Oeste do estado. “Mesmo o período chuvoso iniciando com atraso em grande parte do Tocantins, em outubro devem ocorrer chuvas na capital”, explica.

Sobre as temperaturas, a expectativa é que os termômetros registrem uma leve queda. “As temperaturas devem apresentar um pequeno declínio em relação aos meses anteriores, devido ao início do período chuvoso. No entanto, vale ressaltar que as temperaturas tendem a permanecer acima da média histórica”, alerta a meteorologista.

E com a possibilidade de condições climáticas adversas, o cuidado com a energia deve ser redobrado, pois as chuvas acompanhadas de ventos fortes e raios podem causar danos à rede elétrica, resultando na queda de galhos, árvores e objetos estranhos nos condutores.

“Ao identificar qualquer caso envolvendo a na rede elétrica, como cabo partido ou baixo, é fundamental manter uma distância segura e comunicar imediatamente à Energisa. A tentativa de remover objetos da rede energizada pode resultar em choques elétricos graves. Além disso, recomenda-se evitar realizar manutenções elétricas durante a ocorrência de tempestades, bem como o manuseio de equipamentos elétricos com as mãos molhadas ou em ambientes úmidos. Essas precauções são essenciais para garantir a segurança de todos e evitar danos maiores à rede elétrica”, explica o gerente de operação da Energisa, Maurício Zanina.

E no resto do estado?

Apesar das chances de acumulados de chuva no estado, a temperatura não deve diminuir por enquanto. No último final de semana, Palmas registrou pelo segundo dia consecutivo a maior temperatura do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no domingo (22), os termômetros chegaram a registrar 41.5ºC

Para enfrentar as altas temperaturas, é possível que algumas famílias aumentem o uso de equipamentos como aparelhos de ar-condicionado, climatizadores e ventiladores. Porém, é preciso ficar atento se a fiação doméstica está preparada para o aumento do consumo de energia. “Se sua instalação elétrica tiver mais de 5 anos e você tiver aumentado o consumo de energia com novos eletrodomésticos, é importante chamar um eletricista para verificar a sua rede. Além disso, é importante informar a Energisa sobre o aumento da carga na sua casa. Assim, você ajuda a empresa a programar investimentos direcionados para sua região, evitando oscilação de energia devido sobrecarga na rede”, orienta o gerente.