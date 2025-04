Tocantins é o 3º estado da Região Norte e Nordeste com menor número de famílias abaixo da linha da pobreza

Levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP) revela que apenas 3,88% dos domicílios tocantinenses têm renda familiar per capita mensal de até R$ 218

Por Redação

O Ranking de Competitividade dos Estados, publicado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), aponta o Tocantins como o terceiro estado da Região Norte e Nordeste com o menor percentual de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. No cenário nacional, o estado ocupa a 14ª colocação entre as 27 unidades federativas.

O levantamento aponta que 3,88% dos domicílios tocantinenses têm renda familiar per capita mensal de até R$ 218, valor estabelecido pelo Decreto nº 11.566, de 16 de junho de 2023, do Governo Federal, como critério para identificação de famílias em situação de pobreza e para a elegibilidade ao Programa Bolsa Família. No contexto regional, o Tocantins apresenta um dos melhores desempenhos da Região Norte e Nordeste, superando estados como Amazonas (4,96%), Rondônia (5,92%), Roraima (6,16%) e Acre (8,88%), e ficando atrás apenas do Pará (3,46%) e do Amapá (3,74%).

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destaca que os dados confirmam a efetividade das políticas públicas adotadas no estado, com foco na redução das desigualdades e na valorização da cidadania. “Esse resultado demonstra que nossas ações estão promovendo mudanças concretas na vida das pessoas. Estamos fortalecendo a inclusão social e criando condições para que cada tocantinense tenha acesso a uma vida mais digna, com oportunidades reais de desenvolvimento”, afirma o chefe do Executivo Estadual.

O secretário de Estado do Planejamento e Orçamento, Sergislei de Moura, também avalia positivamente o desempenho do Tocantins no ranking. “Os dados refletem o esforço conjunto de todas as pastas do Governo do Tocantins na construção de uma gestão orientada por planejamento, responsabilidade fiscal e foco em resultados sociais. Esse avanço não ocorre por acaso, é fruto de decisões assertivas, monitoramento constante dos indicadores e, principalmente, do compromisso em promover políticas públicas que cheguem às pessoas, especialmente às mais vulneráveis”, pontua o secretário.

No ranking nacional, os menores índices foram registrados no Rio Grande do Sul e em Goiás (ambos com 1,57%), seguidos pelo Distrito Federal (1,73%) e Santa Catarina (1,75%). Já os maiores percentuais foram verificados no Acre (8,88%), Maranhão (8,16%) e Pernambuco (7,68%).

O indicador Famílias Abaixo da Linha da Pobreza, que compõe o pilar de Sustentabilidade Social do Ranking de Competitividade dos Estados, mostra o percentual de domicílios com renda per capita inferior à linha de pobreza, definida pelo Governo Federal.

Ações no combate à pobreza

Para enfrentar os desafios da pobreza e ampliar a proteção social no estado, o Governo do Tocantins tem desenvolvido uma série de programas e iniciativas voltadas à inclusão, segurança alimentar e geração de oportunidades. As ações são planejadas de forma articulada entre diferentes áreas, com foco na melhoria das condições de vida da população em situação de vulnerabilidade.

Uma dessas iniciativas é o projeto Rede Cuidar, lançado em fevereiro deste ano e coordenado pela Secretaria Extraordinária de Participações Sociais, sob a liderança da primeira-dama e secretária extraordinária, Karynne Sotero. O projeto Rede é monitorado pelo Comitê Gestor de Proteção Social e atua de forma integrada em 12 eixos estratégicos: segurança alimentar, assistência social, habitação, educação, saúde, geração de emprego e renda, agricultura familiar, direitos humanos, esporte e lazer, segurança pública e desenvolvimento sustentável.

“O projeto Rede Cuidar foi criado para integrar ações e levar resultados concretos para a população. O objetivo é garantir que as políticas públicas cheguem com mais eficiência a quem mais precisa. É um trabalho coletivo, com coordenação e responsabilidade, que busca melhorar a vida das pessoas de forma prática e efetiva”, destaca a primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero.

Com foco na articulação intersetorial, o Rede Cuidar não executa diretamente as ações, mas tem como missão integrar, fortalecer e propor aprimoramentos às políticas públicas existentes, promovendo um atendimento mais eficaz, humanizado e alinhado às reais necessidades das famílias tocantinenses.

Outra frente importante é o projeto AlimenTO, que prevê a entrega de 5 mil cartões magnéticos, no valor de R$ 250 cada, com recarga mensal, permitindo que os beneficiários adquiram alimentos conforme suas necessidades e preferências. A ação é voltada a famílias em situação de insegurança alimentar grave, promovendo segurança alimentar por meio da transferência direta de renda.

Complementando essas iniciativas, o projeto Tocantins Alimenta Quem Precisa, também idealizado pela primeira-dama Karynne Sotero, encerrou o ano de 2024 com um saldo expressivo: mais de 160 toneladas de alimentos arrecadadas em eventos culturais promovidos pelo Governo do Estado. As doações foram destinadas a famílias vulneráveis, instituições sociais, comunidades e projetos distribuídos por todas as regiões do Tocantins, com apoio da sociedade civil, empresas parceiras e ações realizadas pela gestão estadual.

No campo da inclusão produtiva e do fortalecimento da juventude, o Tocantins tem investido fortemente no programa Jovem Trabalhador reconhecido como o maior programa de primeiro emprego da Região Norte. O público-alvo é composto por adolescentes e jovens em situação de risco social ou pessoal, com idades entre 16 e 21 anos, abrangendo perfis como egressos de medidas socioeducativas, acolhimento institucional, situação de trabalho infantil ou deficiência. O programa é uma iniciativa do Governo do Tocantins, executado pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), em parceria com a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi), com financiamento do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep-TO).

Texto: Débora Gomes/Governo do Tocantins