Tocantins já registrou mais de 490 mil raios este ano: confira previsão do tempo para os próximos dias

Por Redação

O impacto do El Niño continua causando uma alta incidência de descargas atmosféricas no Tocantins: somente em janeiro deste ano um total de 494.418 raios atingiram o Estado. Os dados são do Grupo Storm, que realiza monitoramento, análise e previsão de eventos meteorológicos, em parceria com a Energisa. A previsão é que o fenômeno siga em vigência até meados de abril.

Em 2023, mais de 5,1 milhões de descargas atmosféricas atingiram o Estado. O número foi 50% maior que o registrado no ano anterior (2022), quando 3,4 raios milhões caíram em solo tocantinense. É a partir dessas informações que o Grupo Storm repassa à concessionária de energia que a empresa prevê onde precisará alocar mais equipes técnicas para atender as ocorrências, enquanto os operadores seguem atuando remotamente do Centro de Operação.

O acompanhamento do clima é usado pela concessionária como apoio em suas ações. “Durante os temporais, são comuns os casos de quedas de árvores e objetos que são lançados pela ventania sobre a rede, resultando no rompimento de cabos de energia e danificando postes. Por isso, a empresa monitora em tempo real e realiza os deslocamentos de equipes e materiais necessários para lidar com as situações de instabilidade”, explica o coordenador do Centro de Operações da Energisa, Tony Franco.

Além da atuação em contingência, durante as chuvas, a Energisa realiza diversas ações de forma preventiva, como limpeza de faixas, poda de árvores que podem atingir a rede elétrica, além do investimento na modernização da rede elétrica, dando maior robustez ao fornecimento de energia.

Previsão do tempo

Nesta terça-feira (06/02) a previsão meteorológica aponta variação de nuvens com possibilidade de chuva moderada, acompanhada de descargas atmosféricas, especialmente no norte do Tocantins. Rajadas de vento são esperadas, com velocidades variando entre 30 e 50 km/h, enquanto as temperaturas permanecerão elevadas ao longo do dia. Em Palmas, a máxima prevista é de aproximadamente 34°C. Quanto à tendência para os próximos dias, a partir da madrugada entre quinta (08/02) e sexta-feira (09/02) até domingo (11/02), espera-se a ocorrência de chuvas mais intensas, possivelmente acompanhadas de descargas atmosféricas no Estado. No domingo e segunda-feira (12/02), os ventos podem se tornar mais intensos.

Segurança

“A principal recomendação é desconectar os eletrodomésticos das tomadas e evitar o uso dos equipamentos que precisam permanecer ligados. Quando uma descarga atmosférica atinge a rede, pode penetrar nas residências através da fiação, o que pode resultar em curtos-circuitos, incêndios e choques elétricos” explica a coordenadora de saúde e segurança da Energisa Tocantins, Luciana Teixeira.

Já se a pessoa estiver na rua, os cuidados são redobrados. “É essencial manter-se vigilante e evitar áreas descampadas, manter distância de árvores e estruturas metálicas durante as tempestades e nunca tocar ou se aproximar de cabos rompidos, pois podem estar energizados. Outro ponto importante é não tentar remover galhos ou objetos que possam ficar presos na rede elétrica devido aos ventos”, reforça a coordenadora.

Dicas

A Energisa reforça os cuidados que a população deve ter para se evitar acidentes elétricos:

– Quando estiver em casa, evite manusear aparelhos elétricos com as mãos molhadas ou pés descalços e tocar nas partes metálicas dos objetos, prevenindo o risco de choque. Essa dica vale para qualquer período do ano, mas em dias de chuva a recomendação é ter mais atenção;

– Caso perceba que alguma parede da sua casa está úmida, não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas nela. As paredes podem ser fonte de choques e mau funcionamento de equipamentos, causando danos aos aparelhos;

– Não faça manutenções quando estiver chovendo. Em telhados, existe o risco de ser atingido por raios e, em equipamentos elétricos ligados à tomada, há chance de choque elétrico. Em caso de alagamento, curto-circuito ou princípio de incêndio dentro de casa, desligue imediatamente o disjuntor;

– Se estiver na rua e começar a chover, fique longe de áreas abertas, como campos de futebol. Também mantenha distância de piscinas, lagos, árvores, antenas e locais elevados. Evite encostar em grades e objetos metálicos, não se abrigue em lugares descampados, próximo de postes ou embaixo da fiação elétrica. Esses locais se tornam perigosos por causa do risco de descargas elétricas naturais, como raios;

– Se observar fios caídos, objetos ou pessoas em contato com a rede elétrica, galhos ou árvores entre a fiação, não se aproxime e entre em contato imediatamente com a Energisa;

– Se, devido à ventania, observar algum objeto que foi arremessado na rede elétrica, como placas, árvores, entre outros, não se aproxime ou tente afastar a fiação. Entre em contato com a Energisa e aguarde em local seguro, longe dos fios.