Tocantins reajusta remuneração de professores, pagando acima do piso nacional

Salários atualizados foram pagos na folha salarial deste mês

Por Redação

Como parte do eixo valorização dos profissionais da educação, do Programa de Fortalecimento da Educação (PROFE), o Governo do Tocantins coloca em prática a Medida Provisória nº 7, de 15 de maio, que estabelece para os professores contratados o pagamento do novo piso salarial, com reajuste superior a 12% em relação ao valor anterior. Os valores já foram pagos na folha desta quarta-feira, 28.

O salário atualizado dos professores no Tocantins supera o valor do piso nacional estabelecido pelo Governo Federal. Agora os professores contratados, que recebiam R$ 4.440,60, passam a receber R$ 5.009,40. Os valores retroativos também foram pagos na folha salarial deste mês.

Já os professores efetivos, que antes recebiam R$ 5.885,28, com o reajuste de 4,17%, referente a data-base de 2025, para funcionários públicos estaduais passam a receber R$ 6.130,70.