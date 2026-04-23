Em visita a Gurupi, Luxemburgo traça rotas para viabilizar candidatura ao Senado

O ex-treinador da Seleção Brasileira e multicampeão nacional, Vanderlei Luxemburgo (Podemos), consolida sua pré-candidatura ao Senado com foco em projetos sociais e independência política.

Por Wesley Silas

Vanderlei Luxemburgo, nome que dispensa apresentações nos palcos do esporte nacional, agora concentra sua estratégia em um novo campo: o político. Aos 73 anos, o ex-treinador oficializou sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo Tocantins, representando o Podemos. Com uma trajetória vitoriosa que inclui cinco títulos do Campeonato Brasileiro e passagens por clubes como Flamengo, Palmeiras, Corinthians e a Seleção Brasileira, Luxemburgo propõe um projeto focado na inclusão social e na independência de alianças.

Esporte e Educação como ferramenta de transformação

Em entrevista concedida ao Portal Atitude, Luxemburgo destacou que sua identidade com o Tocantins passa pela necessidade de deixar um legado por meio de projetos sociais estruturados. Para o pré-candidato, o esporte deve caminhar lado a lado com a educação de base.

“Acredito que o Brasil precisa que o esporte e a educação caminhem juntos. Não no ensino superior, mas no fundamental, no ensino de base. É aí que você tem um grande projeto para o Brasil”, afirmou o treinador.

Luxemburgo critica o que chama de “projetos pontuais” ou “quebra-galhos”, defendendo uma reforma no ensino fundamental que direcione os jovens para suas aptidões individuais e para o mercado global, citando a importância de idiomas como o mandarim para o futuro econômico.

Liberdade do Podemos

No cenário eleitoral do Tocantins, Luxemburgo entra em uma disputa marcada por chapas majoritárias congestionadas. No grupo da senadora Dorinha Seabra (UB), nomes como o senador Eduardo Gomes (PL) e os deputados Carlos Gaguim e Eli Borges já articulam espaços. No grupo do vice-governador Laurez Moreira (PSD), a disputa interna envolve Irajá Abreu e Mauro Carlesse. No grupo de Vicentinho Júnior (PSDB) a vaga garantida para disputa ao senado é do deputado, Alexandre Guimarães (MDB), enquanto o ex-senador e pré-candidato ao governo, Ataídes Oliveira (Novo) ainda não sinalizou os nomes dos pré-candidatos ao senado.

Questionado sobre sua posição nessas alianças, Luxemburgo esclareceu que o Podemos possui autonomia para decidir seu rumo. O pré-candidato desmentiu o senso comum de que a legenda estaria obrigatoriamente vinculada a um grupo específico:

“O Eduardo [Gomes] está com a Dorinha, mas o Podemos não está com a Dorinha. Ficou acertado em reunião que, se não houvesse unanimidade, teríamos liberdade. Eu posso apoiar quem eu quiser, desde que busquemos o melhor para o projeto”, explicou.

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