Tocantins registra o menor percentual de domicílios beneficiados por programas sociais na Região Norte, aponta IBGE

Por Wesley Silas

Em 2025, o Tocantins registrou 24,4% de seus domicílios com moradores beneficiários de programas sociais de transferência de renda, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice do estado é o menor da Região Norte, embora ainda permaneça acima da média nacional. O levantamento mapeia a distribuição de políticas públicas e as condições socioeconômicas nas diferentes unidades da federação.

Panorama regional e nacional

Os dados da PNAD Contínua indicam que a média nacional de domicílios que recebem algum tipo de auxílio governamental (seja federal, estadual ou municipal) ficou em 22,7%. Na comparação entre as unidades da federação, o Tocantins apresenta uma situação de menor dependência relativa de transferência de renda do que os demais estados nortistas, aproximando-se da média do país.

No cenário nacional, os extremos são liderados por:

Maranhão: Estado com a maior proporção de dependência, com 45,5% dos domicílios assistidos.

Santa Catarina: Estado com o menor índice do país, registrando 6,9% de residências beneficiadas.

Assimetrias socioeconômicas e políticas públicas

A oscilação dos percentuais entre as regiões brasileiras evidencia a persistência de desigualdades estruturais no mercado de trabalho e na distribuição de renda no país. Enquanto o Sul e o Sudeste historicamente concentram menores taxas de atendimento devido a uma maior dinâmica industrial e de serviços, os estados do Norte e Nordeste demandam maior cobertura da rede de proteção social do governo para mitigar cenários de vulnerabilidade social.

Análise

Os dados do IBGE revelam um cenário de dualidade para o Tocantins. Se por um lado a posição de menor dependência na Região Norte sugere uma economia local com maior capacidade de absorção de mão de obra ou maior renda média domiciliar em relação aos vizinhos regionais, por outro, o fato de o estado permanecer acima da média nacional reforça que a vulnerabilidade social ainda atinge uma parcela significativa da população local. A consolidação de indicadores sociais mais estáveis no estado depende, a longo prazo, da transição de políticas emergenciais de transferência de renda para estratégias estruturadas de geração de emprego formal e desenvolvimento econômico sustentável.