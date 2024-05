Tocantins se destaca com a segunda maior expansão do PIB nacional no início de 2024

Projeção do Banco do Brasil aponta crescimento do PIB total do Tocantins de 4,1%, sendo que no setor de serviços o Estado ocupa o primeiro lugar no país, com elevação de 6%

Por Nayara Borges/Governo do Tocantins

De acordo com recente projeção realizada pelo Banco do Brasil, o estado do Tocantins se destaca com o segundo maior crescimento no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil (4,1%) nos primeiros meses de 2024. Esse crescimento reflete um avanço significativo em diversos setores da economia estadual, mas, em especial, o da prestação de serviços, área em que o Tocantins ocupa o primeiro lugar no país, com 6% de crescimento.

O governador Wanderlei Barbosa ressalta que vai continuar investindo nos setores estratégicos para garantir que o Tocantins siga crescendo e se consolidando como uma potência econômica no Brasil.

“Estamos extremamente orgulhosos do desempenho econômico do Tocantins. Esses resultados são um reflexo do trabalho árduo que a nossa gestão vem realizando. Vamos continuar investindo em nossos setores estratégicos para garantir que Tocantins siga crescendo e se consolidando como uma potência econômica no Brasil”, salienta Wanderlei Barbosa.

No contexto nacional, o crescimento do PIB total do Tocantins foi de 4,1%, superado apenas pela Paraíba, que ficou em primeiro lugar com 4,7% do PIB; e em terceiro lugar ficou o estado do Amapá, com 3,9%. Essa performance coloca o Tocantins em uma posição de destaque no cenário econômico brasileiro, superando estados tradicionalmente mais desenvolvidos. Esse avanço é impulsionado por diversos fatores, incluindo investimentos públicos e privados, desenvolvimento de infraestrutura e uma crescente demanda por serviços diversos.

O secretário de Estado do Planejamento e Orçamento, Sergislei de Moura, destaca que um dos principais impulsionadores desse crescimento é o aumento da população economicamente ativa do Estado.

“Essa população contribui para o fortalecimento do mercado local, resultando em uma maior demanda por serviços turísticos, bancários, seguros, investimentos e consultoria financeira. Além disso, o setor de Tecnologia de Informação e Comunicação, com o avanço da digitalização e a expansão da internet, tem encontrado no Tocantins um ambiente propício para crescer e inovar, gerando empregos qualificados e contribuindo para a diversificação da economia local. A expansão do turismo também tem gerado oportunidades de emprego e negócios, impulsionando indiretamente outros setores, como hospedagem, alimentação, transporte e lazer”, afirma.

Prestação de Serviços

Conforme o secretário, a projeção do Banco do Brasil, que aponta o crescimento do PIB no Tocantins no setor de serviços, como o de saúde, educação, transporte e logística, não apenas reflete a dinâmica econômica do Tocantins, mas também evidencia o potencial do Estado para se tornar um polo regional de serviços, atraindo investimentos e impulsionando o desenvolvimento socioeconômico de toda a região. Nesse quesito, o Tocantins apresentou um crescimento de 6%, seguido pelo Maranhão, com 5%; e pela Paraíba, com 4,5%.