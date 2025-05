Todos os deputados do Tocantins votaram para suspender ação contra Ramagem

Votação na noite desta quarta-feira (8) pode beneficiar Jair Bolsonaro. Saiba como cada parlamentar votou.

Por Redação, via Congresso em Foco

A suspensão da ação penal contra o deputado Delegado Ramagem(PL-RJ) foi aprovada no plenário da Câmara por 315 votos a favor e 143 contrários, com quatro abstenções. O resultado suspende um processo contra Ramagem no Supremo Tribunal Federal (STF), que apura o possível envolvimento do deputado em uma trama golpista para manter Jair Bolsonaro no poder.

O resultado pode beneficiar o ex-presidente, que é réu na mesma ação penal. Aliados de Bolsonaro argumentam que a suspensão se aplicaria ao processo como um todo, o que também congelaria a ação contra o ex-presidente.

Leia abaixo como cada deputado votou no plenário.