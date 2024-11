Tragédia na BR-153 no sul do Tocantins deixa quatro mortos e vários feridos

Por Wesley Silas

Na madrugada desta sexta-feira, um acidente envolvendo um ônibus da empresa Cidão na BR-153, em frente ao Fazendão, na região sul do Tocantins, resultou em quatro mortes e múltiplos feridos. O veículo transportava 59 passageiros no momento do acidente.O ônibus saiu de Goiânia (TO) com destino para Imperatriz (MA).

Os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional de Gurupi e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No Hospital Regional de Gurupi, seis pacientes já passaram por cirurgias, enquanto outros dois, com fraturas expostas, aguardam procedimento. Vários pacientes estão sendo estabilizados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da concessionária Ecovias Araguaia realizaram o resgate, enfrentando o desafio de retirar diversas pessoas presas às ferragens do ônibus.

Utilizando o sistema de triagem START (Simple Triage and Rapid Treatment), que classifica vítimas conforme a gravidade dos ferimentos, três vítimas foram desencarceradas com vida e encaminhadas aos hospitais, estando conscientes. A rápida intervenção das equipes de resgate foi crucial para salvar vidas, embora, infelizmente, uma pessoa não tenha resistido aos ferimentos durante o atendimento.

A operação contou ainda com o auxílio da Polícia Militar, do Instituto Médico Legal (IML) e de outros profissionais de emergência. A ação conjunta dessas equipes foi vital para o controle da situação e redução do impacto da tragédia, destacando a importância da colaboração e eficiência nas operações de resgate.