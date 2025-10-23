Transição entre o período seca para chuva: Primavera no Tocantins tem variação de clima e exige atenção com a imunidade e alimentação saudável

Variações de temperatura e umidade aumentam os riscos respiratórios, mas hábitos saudáveis fortalecem as defesas do organismo

Por Redação

A chegada da primavera, com dias mais longos e temperaturas em elevação, também traz o desafio das variações climáticas típicas da estação. No Tocantins, a transição entre o período seco e o início das chuvas favorece o surgimento de gripes, resfriados e alergias. De acordo com o médico especialista em nutrologia Jhones Araújo, manter uma boa alimentação e rotina equilibrada é essencial para proteger o sistema imunológico e evitar complicações.

“As mudanças de temperatura impactam diretamente a imunidade. O frio e o calor alternados podem causar quadros gripais que, se avançarem, evoluem até para pneumonias”, explica o especialista. “Por isso, é fundamental manter uma alimentação rica em frutas e verduras, especialmente aquelas com vitamina C, como laranja e kiwi. Esses alimentos ajudam o corpo a se defender e reduzem os riscos de infecções respiratórias.”

O médico destaca que o fortalecimento da imunidade depende de um conjunto de fatores. “A alimentação adequada associada à prática regular de atividade física é a melhor forma de passar por esse período sem grandes impactos. Estresse, ansiedade e má alimentação são fatores que enfraquecem o organismo e aumentam a vulnerabilidade a doenças”, alerta Araújo.

Além da alimentação equilibrada, medidas simples ajudam a evitar a sobrecarga do sistema imunológico: manter as vacinas em dia, hidratar-se com frequência, garantir boas horas de sono e manter os ambientes ventilados e limpos.

A primavera também interfere no padrão de sono. Com o nascer do sol mais cedo e as noites mais curtas, muitas pessoas sentem dificuldade para descansar adequadamente. Segundo especialistas, é importante ajustar o horário de dormir, manter uma dieta leve à noite e aproveitar o clima ameno para praticar atividades ao ar livre.

A alimentação é outro pilar essencial para a imunidade. Frutas cítricas, verduras verde-escuras, peixes ricos em ômega 3, iogurtes e leguminosas estão entre os alimentos que mais contribuem para a defesa natural do corpo. O consumo regular de alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios — como gengibre, cebola e castanhas — também auxilia na prevenção de infecções e no fortalecimento do sistema respiratório.

“A primavera é uma estação bonita, mas que exige cuidados. O segredo é equilibrar corpo e mente, manter hábitos saudáveis e respeitar os sinais do organismo. Assim, é possível aproveitar o melhor da estação com saúde e bem-estar”, conclui o Dr. Jhones Araújo.