Resultado | 13º Festival Gastronômico de Taquaruçu recebeu 200 mil pessoas e movimentou cerca de R$ 6 milhões

O 13º Festival Gastronômico de Taquaruçu, realizado pela Prefeitura de Palmas por meio da Agência Municipal de Turismo (Agtur), recebeu 200 mil pessoas e movimentou cerca de R$ 6.026.050,00 durante os cinco dias do evento segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem).

por Redação

A programação contou com grandes nomes da música brasileira, artistas regionais, circuito gastronômico, oficinas e rodas de prosas, cozinha show e oito estabelecimentos que atenderam o público na Rota Gastronômica.



Segundo a Sedem, o faturamento no circuito gastronômico que foi composto por 57 estandes, cinco food trucks e 30 vendedores informais dos diversos segmentos foi de R$ 4.365.300,00.

O faturamento também foi expressivo no setor hoteleiro e de aluguel de casas. O aumento no fluxo de turistas durante todo o período de realização do festival fez com que o setor obtivesse o faturamento de R$1.624.000,00. Já a visita aos atrativos turísticos da região e pratica de esportes radicais como o rapel e tirolesa movimentaram cerca de R$ 36.750,00.

Para a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, a 13ª edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu foi recorde em participação do público. “Os números comercializados, os empregos gerados a lotação máxima das pousadas, hotéis e restaurantes só mostram que essa edição foi histórica! Vamos começar a formatar e idealizar a próxima edição, ainda melhor”, ressaltou.

Os dados foram levantados através de entrevistas realizadas durante os cinco dias do evento. Foram entrevistados empreendedores dos diversos segmentos ligados direta e indiretamente ao FGT 2019, dentro e fora do circuito.