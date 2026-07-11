Vereadores esvaziam sessão e adiam investimentos que beneficiariam Lavandeira

Da Redação

A ausência de seis vereadores na sessão extraordinária da Câmara Municipal de Lavandeira, realizada nesta quinta-feira,9, durante o recesso legislativo, impediu a formação de quórum e adiou a votação de um projeto de lei considerado estratégico para o município.

A proposta autorizava o Poder Executivo a realizar o leilão de veículos e maquinários classificados como inservíveis, bens públicos que já não possuem utilidade para a administração, permanecem parados e, além de ocuparem espaço, geram despesas com manutenção e conservação.

A alienação desses bens é um procedimento previsto na legislação e amplamente utilizado por administrações públicas para transformar patrimônio sem uso em recursos destinados a novos investimentos. Segundo a Prefeitura de Lavandeira, o valor arrecadado seria aplicado na aquisição de uma retroescavadeira, equipamento essencial para reforçar os serviços de infraestrutura, recuperar estradas vicinais, atender a zona rural e ampliar a capacidade de atendimento da administração municipal.

Entretanto, os vereadores Nona, Ziel, Meirinha, Rubens (Republicanos), Lino (União Brasil) e Juninho (PSD) não compareceram à sessão. Sem o número mínimo de parlamentares exigido pelo Regimento Interno, a reunião foi cancelada e o projeto sequer pôde ser discutido ou votado.

O episódio gerou forte repercussão entre moradores e lideranças locais, que questionam o adiamento de um projeto cujo objetivo era permitir que bens sem qualquer utilidade para o município fossem transformados em investimentos para a própria população. Para muitos, a ausência dos parlamentares acabou retardando uma iniciativa voltada ao fortalecimento da infraestrutura e à melhoria dos serviços públicos.

Independentemente de posicionamentos favoráveis ou contrários ao projeto, o plenário é o espaço destinado ao debate democrático. É durante a sessão que cada vereador pode apresentar seus argumentos, manifestar seu voto e prestar contas de sua atuação à população. Com a falta de quórum, esse debate não aconteceu, e a comunidade ficou sem conhecer a posição oficial dos parlamentares sobre a matéria.

Com o cancelamento da sessão, o município continua impossibilitado de realizar o leilão dos bens inservíveis e de dar sequência aos investimentos planejados. Enquanto isso, equipamentos sem serventia permanecem parados e a aquisição da retroescavadeira, que poderia beneficiar diretamente produtores rurais, equipes de infraestrutura e toda a população, segue sem previsão de votação.

Até o momento, os vereadores ausentes não divulgaram oficialmente os motivos pelos quais deixaram de comparecer à sessão extraordinária.