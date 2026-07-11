Em Taguatinga, Eduardo Fortes reúne lideranças e destaca ações sociais

da redação

Durante agenda institucional realizada nesta sexta-feira (10), em Taguatinga, município da região Sudeste do Tocantins, o deputado estadual Eduardo Fortes reuniu lideranças locais para dialogar sobre demandas da cidade e acompanhar iniciativas desenvolvidas na região.

A população de Taguatinga é atendida por ações como a Casa de Apoio e o Projeto Olhar Atento, iniciativas que oferecem acolhimento e atendimento na área da saúde.

Durante o encontro, o parlamentar informou que trabalha para viabilizar a implantação do Projeto Horta Comunitária no município a partir de 2027, conforme o planejamento da iniciativa.

“Nosso compromisso é seguir dialogando com os municípios e buscando alternativas que contribuam para ampliar o acesso da população a projetos e serviços. Taguatinga tem recebido atenção por meio dessas ações, e continuaremos acompanhando as demandas da região”, concluiu Eduardo Fortes.

Ascom