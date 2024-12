Unitins encerra 2024 com nota máxima no MEC, recorde de inscritos em vestibulares e avanços em todo o estado

Universidade investe em infraestrutura, cursos e servidores, contribuindo para o aumento na qualidade do ensino superior ofertado no Tocantins

Por Andréia Fernandes/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), encerra o ano de 2024 celebrando conquistas históricas em diversas áreas. Um dos destaques é a nota máxima (5) obtida na avaliação do Ministério da Educação (MEC) no processo de recredenciamento para oferta de cursos de Educação a Distância (EaD), além da autorização para construção da sede própria em Augustinópolis e a conclusão de 60% da construção do novo Câmpus Dianópolis. Com cerca de 5 mil estudantes matriculados nos cursos presenciais e a distância (EaD) do projeto TO Graduado, a Unitins se consolida como a instituição de ensino superior com maior abrangência no estado do Tocantins.

A Unitins iniciou o primeiro semestre de 2024 com 4.784 estudantes matriculados em seus cursos de graduação presenciais e a distância. O semestre foi marcado pela expressiva participação dos acadêmicos em eventos de grande porte, como a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2024), em que mais de 600 acadêmicos apresentaram projetos inovadores focados no agronegócio durante a Feira, na Vitrine Agrotecnológica da Unitins.

No segundo semestre deste ano, 138 professores efetivos assumiram vagas ofertadas no concurso público realizado pela Unitins, o primeiro com vagas para todos os câmpus da instituição. Também no segundo semestre, a Universidade foi premiada com o Selo OAB Recomenda, que reconhece a qualidade dos cursos de Direito dos câmpus de Palmas e Dianópolis.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destaca o compromisso com o avanço da educação superior.

“Com imenso orgulho, celebramos as conquistas históricas da Unitins em 2024, um ano marcado pela excelência acadêmica e pelo avanço na infraestrutura. Esses avanços reafirmam o compromisso da universidade, e da nossa gestão, com a qualidade e o acesso dos tocantinenses à educação. Continuaremos apoiando e fortalecendo essa instituição que tanto contribui para o futuro do nosso Tocantins”, ressalta o Governador.

O reitor da Unitins, Augusto Rezende, comemora os avanços da Universidade.

”Encerramos 2024 com um sentimento de orgulho e missão cumprida. A conquista da nota máxima no MEC para a oferta de cursos EaD e para o curso de Tecnologia em Gestão Pública; o recorde de inscritos nos vestibulares; e os investimentos em infraestrutura e bolsas refletem nosso compromisso com a excelência. Cada avanço é resultado do trabalho conjunto de servidores, professores, estudantes e parceiros, que tornam a Unitins uma referência no ensino superior do Tocantins. Em 2025, permaneceremos focados e seguindo a missão da Unitins, que é promover a formação integral inovadora no ensino superior para contribuir com o desenvolvimento regional do estado”, enfatiza.

Investimentos e apoio aos acadêmicos

Em 2024, a Unitins investiu mais de R$ 300 mil em bolsas voltadas para docentes e acadêmicos envolvidos em projetos de pesquisa, produtividade e participação em eventos acadêmicos. Além disso, a universidade desembolsou R$ 5 milhões em mais de 4 mil bolsas para projetos nas áreas do ensino, pesquisa e extensão, fortalecendo as bases de formação acadêmica e o compromisso com a produção de conhecimento.

Outro ponto de destaque foi o incentivo à iniciação científica, com 133 bolsas concedidas para projetos nos Programas Institucionais de Iniciação Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, abrangendo tanto a modalidade presencial quanto a EaD.

Pela primeira vez, a Unitins abriu edital para intercâmbio fora do Brasil. Acadêmicos do curso de Direito de todos os câmpus puderam se inscrever para concorrer às 16 vagas abertas. O intercâmbio foi realizado em novembro deste ano na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires (UBA/Argentina) com um curso intensivo voltado para o Direito da Integração, Mercosul e Direito Ambiental e além dos acadêmicos, servidores e docentes também participaram do curso.

Avanços estruturais e expansão

Na área de infraestrutura, a Unitins também alcançou avanços expressivos. A construção da sede própria do câmpus Dianópolis atingiu 50% de conclusão, marcando um progresso importante para a expansão e a melhoria das condições de ensino. Além disso, foi assinada a autorização para a elaboração do projeto arquitetônico do Câmpus de Augustinópolis, reafirmando o compromisso da universidade em ampliar sua presença e atender à crescente demanda por ensino superior de qualidade.

Os acadêmicos e os servidores do Câmpus Araguatins, que completou 10 anos em 2024, iniciaram as aulas e as atividades administrativas em sede própria, reformada com um investimento de cerca de R$ 2 milhões com apoio do Governo do Tocantins.

Em breve, na capital Palmas, a Unitins contará com o Centro Esportivo do Câmpus Palmas, um investimento de mais de R$ 1,5 milhão para uma área de 2 mil m², que já começou a ser construída.

Captação de recursos

Para fomentar ainda mais a ampliação do ensino, pesquisa e extensão na Universidade em 2024, a captação de recursos, por meio de editais e projetos, foi fundamental e garantiu investimentos que somam R$ 16 milhões.

A Unitins foi uma das instituições selecionadas no Edital 001/2024 da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que prevê um investimento total de R$ 14,5 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento para Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária (OEPAs).

Também neste ano, a Unitins passou a ofertar cursos de graduação e pós-graduação pela Universidade Aberta do Brasil (UAB). A Instituição foi aprovada em edital da Capes, garantiu um investimento de mais de R$ 1, 5 milhão e já está com dois cursos de graduação e um de pós-graduação em andamento, além do curso de Administração Pública que está em fase de seleção.

Somado a estes investimentos, a Unitins também coordena a Escola de Conselhos, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proex). A Escola contou com o recurso de R$ 500 mil para formação permanente e continuada de conselheiros dos direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares, promovendo o fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Recorde em vestibulares

Outro marco em 2024 foi o recorde de inscritos nos vestibulares da Unitins, reflexo direto do reconhecimento da qualidade acadêmica e da relevância dos cursos ofertados pela universidade. Mais de 11 mil candidatos se inscreveram nos processos seletivos para os cursos presenciais e do projeto TO Graduado.

Para o reitor Augusto Rezende, “este é um indicativo de que os esforços da instituição para aprimorar a formação acadêmica têm alcançado resultados concretos, atraindo cada vez mais estudantes de diversas regiões”.

Perspectivas para 2025

O reitor Augusto Rezende enfatiza que, em 2025, a Unitins seguirá com foco no crescimento e na expansão com foco na educação de qualidade. “Com os resultados alcançados em 2024, a Unitins demonstra que está no caminho certo para consolidar seu papel como protagonista no ensino superior do Tocantins. Os investimentos em infraestrutura, capacitação de servidores e fomento à pesquisa são provas do compromisso com a excelência e a inclusão acadêmica. A expectativa é de que a instituição continue a expandir suas atividades e contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento educacional e socioeconômico do estado”, conclui.