USUCAPIÃO: EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS CITANDO: WANDERLAN BEZERRA COSTA, THEODOLINA BEZERRA ALVES, SUELENE MATSUNAGA, SALUMÃO RIBEIRO DOS SANTOS, SALOMÃO BEZERRA COSTA, ORLANDO BEZERRA COSTA, MARLENE RODRIGUES BEZERRA, MARIA DE FÁTIMA BEZERRA COSTA, MARIA APARECIDA BEZERRA MAGALHÃES, JOÃO CARLOS BEZERRA, ELIZABETH BEZERRA COSTA, EDVALDO BEZERRA COSTA, ANAIDES RIBEIRO DO AMARAL, ALMIR RODRIGUES BEZERRA e ALAN BEZERRA COSTA OBJETIVO: Citação dos requeridos do inteiro teor do autos nº 0006703-96.2023.8.27.2722, Usucapião que lhe move YONARA REGES DE JESUS CAMPOS, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 52669556191 e GEOVANE REGES DE JESUS CAMPOS - CPF: 56521790153, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue anexa, bem como para, CITÁ-LOS do inteiro teor da petição de inicial,