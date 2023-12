USUCAPIÃO: EDITAL DE CITAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIOS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 30 DIAS

Edital n.º 10197560, citar eventuais terceiros interessados, atualmente em lugar incerto e não sabido, da Ação de USUCAPIÃO proposta por JALES PINHEIRO BARROS, para no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente, contestar, sob pena de revelia e confissão. IMÓVEL: Lote 11, da quadra 354, com área de 195,36m²(cento e noventa e cinco metros quadrados e trinta e seis centímetros quadrados), situado na avenida São Paulo, n. 814 em Gurupi/TO, com inscrição municipal n. º 1.1.0354.0011.0.2809,CCI 2809 e CCP 143686. Processo: nº 0012089-10.2023.8.27.2722. PRAZO DO EDITAL: 30(trinta) dias.