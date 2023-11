UTI infantil em Gurupi, Upas veterinárias e hortas comunitárias no Estado são emendas do dep. Eduardo Forte aprovadas na LDO 2024

Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes teve três emendas aditivas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2024 aprovadas pelo plenário da Assembleia Legislativa do Tocantins nesta quarta-feira, 22. Foram aprovadas as emendas para implantação de Hortas Comunitárias nos municípios tocantinenses; implantação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva – UTI infantil no Hospital Materno Infantil no Hospital Regional de Gurupi; e realização de estudo para implementação de Hospital Veterinário em Palmas, Araguaína e

Gurupi.

Concluída a discussão das diretrizes orçamentárias, os parlamentares aguardam a chegada da Lei Orçamentária Anual, que é o instrumento que possibilita a realização das metas e prioridades estabelecidas na LDO.

Detalhes

“A aprovação das emendas representam um passo importante no atendimento às necessidades da população tocantinense”, comemorou o parlamentar citando como exemplo a UTI infantil no HRG. O HGR atende 18 municípios e não possui UTI neonatal. “Os pacientes que necessitam da unidade de tratamento intensivo na área pediátrica são transferidos para o Hospital e Maternidade Dona Regina em Palmas, demasiadamente distante, o que já ocasionou vários óbitos de recém nascidos por não ter uma UTI pediátrica disponível, além de ser muito burocrático e difícil a disponibilização de uma UTI aérea”, disse ele.

Quanto à implantação de hortas comunitárias em todos o municípios tocantinenses, o deputado celebrou como um grande avanço no combate à fome no Tocantins. “Nossa luta para garantir uma alimentação digna para milhares de tocantinenses começou há seis anos. Vamos ampliar o alcance de um projeto fundamental, que é o Horta Comunitária, que garante gratuitamente frutas, legumes, verduras e hortaliças na mesa de milhares de famílias do Estado”, disse.

Sobre a implantação de UPAS Veterinárias nas cidades de Gurupi, Araguaína e Palmas o parlamentar e defensor da causa animal disse que foi aprovado realização de estudo. “A proposta é que sejam implantadas unidade com assistente e atendimentos veterinários. É um importante equipamento na assistência aos animais, atendendo, sobretudo, os animais que estão sob a guarda de tutores e cuidadores mais carentes. É uma maneira democratizar mais a assistência veterinária no Estado”, concluiu.