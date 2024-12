Vazamento de defensivos agrícolas e ácido sulfúrico não há risco de contaminação e indicam ausência de impacto imediato na qualidade da água do Rio Tocantins após desabamento da ponte JK, diz Semarh

Por Redação

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins (Semarh) informa que, em virtude do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) – estrutura de responsabilidade federal –, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) está conduzindo avaliações técnicas e promovendo as análises necessárias, com foco especial no abastecimento de água a jusante do ponto do acidente.

Com base nas informações disponíveis:

• Defensivos agrícolas: Simulações indicam que, mesmo no cenário mais pessimista de vazamento total dos agrotóxicos, não há risco de contaminação que venha comprometer os parâmetros de potabilidade da água determinados pelo Ministério da Saúde. Destaca-se que não há, até o momento, informações que confirmem o rompimento das embalagens dos defensivos agrícolas. Como estavam acondicionadas em pallets envolvidos por microfilme, é possível que parte das cargas tenha permanecido intacta.

• Ácido sulfúrico: Análises preliminares confirmam que não houve alterações no pH ou na condutividade elétrica da água, indicando ausência de impacto imediato na qualidade da água relacionado à carga potencialmente envolvida.

Os dados completos das análises realizadas pela ANA podem ser acessados diretamente no site do órgão federal.

A Semarh-TO reforça que análises laboratoriais mais detalhadas estão em andamento para avaliar possíveis impactos e garantir a segurança e a qualidade da água utilizada no abastecimento público. Seguiremos acompanhando o caso em colaboração com os órgãos responsáveis e manteremos a população devidamente informada.