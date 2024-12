Vereadora Débora Ribeiro articula grupo para disputar a presidência da Câmara de Gurupi

Por Wesley Silas

A corrida pela presidência da Câmara Municipal de Gurupi trouxe à tona novas alianças políticas. Débora Ribeiro, do Republicanos, está se movimentando para assumir o cargo, com o apoio de vereadores da oposição, provenientes dos partidos PSD, PDT e PSB. Esses partidos, juntos, elegeram seis vereadores, mostrando força na oposição à situação atual, que busca eleger o vereador Ivanildo Marinho (PL).

Nos bastidores, há um movimento para consolidar essa aliança. O vereador André Caixeta, do PSB, está inclinado a abrir mão de sua candidatura em favor de Débora Ribeiro, reforçando assim a unidade entre os partidos de oposição.

O peso dos partidos terá força nesta eleição. O PDT conta com três vereadores, o PSD com dois, e o Republicanos com outros dois, formando uma frente significativa na Câmara. A escolha do próximo presidente não é apenas uma questão de liderança, em exercer prerrogativas de propor, discutir e aprovar leis acompanhar as ações do Executivo e fiscalizar e investigar; mas também de gestão do orçamento, com um duodécimo de R$ 1,33 milhão mensais a ser administrado em 2025.

Contudo, a dinâmica política em Gurupi é um reflexo da famosa citação de Magalhães Pinto: “A política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou.” Essa imprevisibilidade também ecoa nos interesses nas eleições estaduais de 2026, quando os olhares se voltam para a escolha do próximo governador e senador, com os partidos já se posicionando para influenciar essas decisões futuras.