Vice-Governador Laurez denuncia tentativa de desestabilização e reafirma compromisso com o governo estadual

Por Wesley Silas

O vice-governador Laurez Moreira (PDT) expôs publicamente sua indignação diante das recentes especulações infundadas que sugerem sua participação em um suposto complô para destituir o governador Wanderlei Barbosa. Em uma declaração veemente, Laurez destacou sua lealdade e parceria com o atual governo, repudiando veementemente qualquer insinuação contrária.

Em um comunicado enviado ao Portal Atitude, Laurez reafirmou sua dedicação incansável à atual gestão, elogiando os progressos realizados sob a liderança de Wanderlei Barbosa e sua equipe competente de colaboradores. Ele enfatizou seu compromisso em contribuir para a transformação positiva do estado, salientando que sempre abordou eventuais discordâncias de maneira transparente e direta com o governador.

Segundo ele, é lamentável que, em meio a esse contexto, tenham surgido acusações infundadas e difamatórias, sugerindo sua participação em uma suposta conspiração. Laurez categoricamente negou tais alegações, classificando-as como calúnias ultrajantes, destituídas de qualquer fundamento.

Além disso, Laurez esclareceu que não mantém qualquer vínculo pessoal ou institucional com a ex-senadora Kátia Abreu ou o senador Irajá. Embora respeite suas trajetórias, ele frisou que suas divergências políticas são incompatíveis com uma associação de ideias.

”Em nenhum momento tive qualquer contato pessoal ou institucional com a ex-senadora Kátia Abreu ou com o senador Irajá! Respeito suas trajetórias, mas sempre tivemos inúmeras discordâncias políticas que não me permitem seguir os mesmos pensamentos seus!”

Diante aos ataques infundados à sua integridade e compromisso com o governo estadual, Laurez conclama por um debate político baseado em fatos e propostas concretas, reafirmando seu comprometimento em continuar trabalhando incansavelmente pelo bem-estar da população e pelo progresso do estado.

Nota à imprensa

Fui eleito com o governador Wanderlei Barbosa em uma votação histórica em outubro de 2022, com quase 500 mil tocantinenses nos dando seu voto de confiança.

Desde que assumi o posto de vice-governador tenho sido um árduo defensor desta gestão e dos grandes feitos que ela vem realizando sob o comando de Wanderlei Barbosa e a sua competente equipe de secretários e presidentes de autarquias.

Em todas as minhas falas, públicas e privadas, sempre fiz questão de exaltar as conquistas que o povo tocantinense vem obtendo nos últimos meses e anos. Antes de mais nada, sou um entusiasta das mudanças positivas que têm no Governador Wanderlei Barbosa, a sua força motriz.

Entretanto, para minha total perplexidade, nos últimos dias estão circulando notícias plantadas na imprensa de que eu estaria fazendo parte de uma conspiração contra o Governador Wanderlei Barbosa, para supostamente retirá-lo do posto e assim ascender ao seu cargo. Não poderia haver calúnia maior que esta.

Me propus a compor um projeto de transformação do nosso estado e tenho me dedicado integralmente a isso, participo do que acredito, se eu tivesse em algum momento discordâncias em relação aos caminhos construídos para o Estado, de forma muito clara e transparente, como tem sido a minha trajetória, trataria direto com o Governador.

Em nenhum momento tive qualquer contato pessoal ou institucional com a ex-senadora Kátia Abreu ou com o senador Irajá! Respeito suas trajetórias, mas sempre tivemos inúmeras discordâncias políticas que não me permitem seguir os mesmos pensamentos seus!

Sou homem de boa fé e condutas sérias, que tenho demonstrado ao longo dos meus quase 40 anos de vida pública. O poder pelo poder jamais irá me tirar a dignidade.

Reitero o meu compromisso moral com o Governador Wanderlei por tudo que construímos e, principalmente, pelo tratamento respeitoso e a valorização que tem demonstrado na minha condição de vice-governador desse Estado.

Palmas-TO, 13 de maio de 2024.

Laurez da Rocha Moreira

Vice-governador do Estado do Tocantins