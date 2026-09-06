Vicentinho Júnior realiza comício em Augustinópolis e promete reformas na saúde e gestão pública

Por Redação

Em ato político realizado no último sábado (5) em Augustinópolis, no Bico do Papagaio, o candidato ao governo do Tocantins Vicentinho Júnior (PSDB) reuniu apoiadores em caminhada e comício para apresentar propostas voltadas à saúde pública e ao funcionalismo. O evento, organizado pelo candidato Raul Cayres, contou com a presença do candidato a vice-governador Amélio Cayres (MDB) e do postulante ao Senado Alexandre Guimarães (MDB).

​Propostas para a saúde e funcionalismo público

Durante o discurso, o candidato defendeu a reestruturação do Hospital Regional de Augustinópolis. O plano da coligação prevê a descentralização do atendimento de média e alta complexidade, com ampliação de especialidades médicas na unidade para conter o deslocamento de pacientes a outras regiões do estado.

​Ao abordar a gestão administrativa, Vicentinho Júnior prometeu alterar a relação da chefia do Executivo com os servidores públicos regionais, enfatizando que a readequação moral e institucional do governo antecederá a conclusão de obras físicas.

Articulação política no Bico do Papagaio

​A escolha do Bico do Papagaio para o encerramento da agenda da semana integra a estratégia da chapa para consolidar apoio no extremo norte tocantinense. A composição do grupo, com Amélio Cayres na vice, busca assegurar capilaridade eleitoral em uma das regiões de maior densidade populacional e histórico de demandas sociais do estado.

​A retórica empregada no ato em Augustinópolis sinaliza uma tentativa de capitalizar o descontentamento com a atual gestão estadual, priorizando discursos de moralização administrativa e promessas de descentralização dos serviços de saúde. Resta saber em que medida a aliança com lideranças tradicionais da região se traduzirá em votos e se o plano de descentralização assistencial terá viabilidade orçamentária para além dos compromissos de campanha.