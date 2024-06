Visando lançar pré-candidatura a prefeito, PT de Dueré reúne militância e abre diálogo com líderes políticos

Por Redação

Neste domingo, 09 de junho, o Partido dos Trabalhadores (PT) de Dueré promoveu uma série de reuniões para discutir a pré-candidatura à prefeitura do município. O evento marcou um importante passo na preparação do partido para as eleições que ocorrerão em outubro de 2024.

Durante a manhã, filiados e simpatizantes do PT se reuniram para realizar uma análise coletiva do cenário político atual e do processo eleitoral que se aproxima. A participação ativa dos presentes permitiu um debate enriquecedor, onde foram destacadas a importância das pré-candidaturas tanto para cargos majoritários quanto proporcionais.

Zé Brito, ex-prefeito e presidente do PT de Dueré, enfatizou a necessidade de o partido apresentar uma chapa competitiva. “É impensável, dado nosso histórico de disputas eleitorais, termos apenas uma candidatura única. Isso não é benéfico para a democracia,” afirmou Brito.

Silvano Lima, militante do PT, reforçou o compromisso do partido com a continuidade da atual gestão.

“Temos um compromisso com o projeto que tem se destacado pela transparência e pelo desenvolvimento local, além da responsabilidade social,” declarou Lima.

O atual prefeito, Valdeni Carvalho, assegurou que em breve apresentará o pré-candidato à prefeitura. “Faremos um trabalho sério para emplacar uma candidatura vencedora nas eleições municipais,” garantiu Valdeni.

Laena Brito, também filiada ao PT, destacou a necessidade de unidade dentro do grupo. “Seremos a resistência e precisamos apresentar uma proposta sólida para Dueré, pois a população nos cobra uma posição,” pontuou Laena.

A vereadora Vera Leal manifestou a importância de apoiar uma candidatura alinhada à gestão atual. “Nosso grupo é forte e precisamos dar continuidade ao excelente trabalho que o prefeito tem realizado em nosso município,” frisou Vera.

Além disso, houve uma conversa promissora com Nilton Batista, ex-vereador e atual presidente do MDB, sinalizando possíveis alianças futuras.

Ao final do dia, Valdeni Carvalho avaliou as discussões de maneira muito positiva e saiu do encontro motivado. “Saio muito contente dessa reunião, pois agora sinto firmeza e, em breve, estaremos anunciando ao povo de Dueré nosso candidato à prefeitura,” finalizou Valdeni.

Este encontro marca o início de estratégias fundamentais para o fortalecimento do PT em Dueré, mostrando a preparação e união do partido para enfrentar os desafios das próximas eleições.