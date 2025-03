Wanderlei pagou bilhões em dívidas, asfaltou o estado, organizou a Saúde e a Educação e ainda melhorou a letra de crédito do Governo

Por Redação, via Partido Republicanos

Em três anos e quatro meses o governador resgatou a auto estima dos tocantinenses com o menor índice de desemprego da história, de menos de 5%. Tem investido também no turismo e na realização de eventos como o Natal, o fim de ano e o carnaval.

Com mais de 80% de aprovação popular, uma das maiores do país, a Gestão do Governador Wanderlei Barbosa, presidente estadual do Republicanos, enfrentou uma série de desafios até equilibrar as contas públicas e reorganizar as finanças do Estado, desmentindo especulações de que teria herdado uma situação confortável com bilhões em caixa.

Somente em passivos com servidores, já foram pagos mais de R$ 1 bilhão. No setor da Educação, foram quitados mais de R$ 300 milhões em direitos retroativos, colocando fim a uma espera de mais de 15 anos por progressões e pagamento de datas-bases. Além disso, o Governo trabalhou para quitar cerca de R$ 2 bilhões em dívidas com fornecedores, assegurando a regularidade dos pagamentos.

O equilíbrio fiscal do Tocantins também evoluiu consideravelmente. O Estado saiu da Capag C para a Capag B+ no Tesouro Nacional, um indicativo de maior capacidade de investimento e crédito. A folha de pagamento dos servidores está dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sendo anunciada pelo governador de forma antecipada todos os meses.

Outro grande avanço foi na infraestrutura. O Governo concluiu obras estratégicas, como a construção da nova ponte de Porto Nacional e renovou a malha asfáltica em diversas regiões, em muitos casos, com reconstrução completa do pavimento. Além disso, houve anúncios importantes como a duplicação da Ponte que liga Palmas a Luzimangues, na TO-080, garantindo o desenvolvimento econômico e a mobilidade no Estado.

Na área da Saúde, o Tocantins bateu recordes de cirurgias eletivas, reduzindo filas que se arrastavam por anos e oferecendo atendimento digno à população. Também retomou obras como a conclusão da parte elétrica do Hospital Geral de Gurupi (HGG) e do Hospital Geral de Araguaína (HGA). Na segurança pública e na Educação, além de novos equipamentos, realizou concursos para essas áreas e autorizou estudos para novos certames que atenderão outras demandas da máquina pública.

Na Educação, a gestão do governador Wanderlei Barbosa tem feito uma verdadeira transformação, com investimentos e iniciativas inovadoras. Com a criação do PROFE, todas as escolas da rede estadual, os estudantes e os mais de 11 mil professores estão sendo beneficiados, além de atender os 139 municípios tocantinenses. Somente em 2024, foram investidos mais de R$ 2,5 bilhões na área, garantindo ao estado a liderança do IDEB no Norte, ocupando a 1ª posição nos anos finais do ensino fundamental e a 2ª no ensino médio. A modernização das escolas avançou com a entrega de mais de 14 mil notebooks para professores e mais de 13 mil Chromebooks para alunos, com a meta de 50 mil dispositivos até 2025. No cenário nacional, o Tocantins também se destacou ao ser reconhecido pelo Ministério da Educação como o estado que mais evoluiu na alfabetização, atingindo 44% das crianças das redes públicas alfabetizadas, recebendo o Selo Ouro das mãos do presidente da República.

A responsabilidade fiscal também se fez presente na gestão do Igeprev. Somente em 2024, o Governo teve que aportar mais de R$ 300 milhões para cobrir o rombo do instituto, feito em gestões anteriores, e garantir que os servidores inativos e pensionistas não ficassem sem receber seus benefícios.

O impacto das ações do Governo Wanderlei Barbosa se reflete na economia. O Tocantins registra recordes na geração de empregos, crescimento expressivo nos setores de comércio e indústria, além de atrair cada vez mais investidores. Isso mostra não somente o fortalecimento do estado, mas também se traduz na redução da pobreza e na geração de oportunidade para as pessoas.

Mais do que números, a Gestão trouxe algo essencial: a recuperação da autoestima do tocantinense. Com diálogo e parceria junto a deputados, prefeitos e senadores, Wanderlei Barbosa consolidou a verdadeira estabilidade política e administrativa do Estado, garantindo que o Tocantins continue crescendo com responsabilidade e desenvolvimento sustentável.